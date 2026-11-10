Пентагон дал Украине надежду на новое оружие: что известно о $400 млн от США

Украина наконец-то получила положительный сигнал от Пентагона относительно $400 млн на оружие, но теперь главный вопрос — когда эти деньги превратятся в ракеты для Patriot, которых так не хватает украинскому небу.

Украина в ближайшее время может получить дополнительное американское вооружение на 400 млн. долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти денежные средства предусмотрены на текущий финансовый год. Об этом сообщил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник. Его слова 10 ноября передало агентство "Укринформ".

По словам дипломата, украинская сторона получила положительный ответ от американского оборонного ведомства по поводу финансирования, которое было предусмотрено на текущий финансовый год. Теперь Киев ждет более подробную информацию о том, какие именно заказы и поставки будут профинансированы.

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"Сегодня мы получили положительное известие от Пентагона относительно 400 млн долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые были предусмотрены на этот финансовый год. Мы сейчас ждем более подробной информации от Пентагона, но положительная новость состоит в том, что, надеюсь, в ближайшее время мы сможем увидеть дополнительные поставки для С.".

Денис Сеник уточнил, что американская сторона подтвердила возможность увидеть конкретные поставки вскоре. Впрочем, конкретный перечень вооружения и график поставки еще не обнародованы.

По словам дипломата, для украинской армии принципиальное значение будут иметь не только выделенные средства, но и то, насколько быстро они превратятся в необходимые боеприпасы, ракеты для ПВО и оборудование для боевой авиации.

Что известно о $400 млн военной помощи США

Речь идет о средствах, предусмотренных в американском оборонном бюджете на 2026 финансовый год в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – Инициативы содействия безопасности Украины. Эта программа предусматривает финансирование закупок и производства американскими оборонными компаниями вооружения, военной техники и оборудования в соответствии с потребностями украинской армии.

Ранее ситуация с этими деньгами уже вызвала вопросы у Киева. Так, в начале ноября Денис Сеник сообщал, что у Украины еще нет достаточной информации о том, какие именно контракты заключены по этой программе и на какие нужды направят средства.

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО — в частности, от NSATU в Висбадене — относительно того, где находятся средства, контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно эти средства будут направлены. То есть, по сути, нет никакой информации о происходящем", — говорил дипломат 6 ноября.

Теперь, по его словам, Пентагон подтвердил предстоящие дополнительные поставки, хотя конкретный перечень вооружения еще не обнародован. Это означает, что вопрос получения вооружения на предусмотренные 400 млн долларов сдвинулся с места.

Какое оружие Украина хочет получить от США в первую очередь

Одним из главных приоритетов для Киева остается ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Именно они нужны Украине для перехвата баллистических ракет, по которым Россия атакует украинские города и инфраструктуру.

Сеник признал, что фактические объемы поставок ракет для Patriot пока не отвечают потребностям Украины. Американская сторона объясняет задержки дефицитом боеприпасов, необходимых как самим США, так и их союзникам.

"Пентагон ссылается по-прежнему на нехватку ракет как для самих США, так и для других союзников. Они прекрасно понимают приоритеты украинской стороны, и мы продолжаем подчеркивать это", – рассказал дипломат.

Он также обратил внимание на то, что вопросы передачи перехватчиков поднимают американские конгрессмены и сенаторы от обеих партий. Украина планирует продлить обсуждение этой темы с Государственным департаментом США.

Сеник подчеркнул, что Киев ожидает конкретных решений, поскольку финансирование закупок уже предусмотрено.

"Когда уже есть ресурсы, финансирование, возникает логичный вопрос: почему мы так долго ждем того, чтобы получить эти перехватчики", — сказал он.

Кроме ракет для Patriot Украина рассчитывает на поставки других видов американского вооружения и оборудования. Среди критически важных потребностей Сеник назвал:

ракеты для истребителей F-16;

обслуживание американских самолетов и запасные части;

ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS;

боеприпасы для систем противовоздушной обороны Hawk.

По словам дипломата, скорость и очередность передачи американского вооружения зависит от решений администрации США. Это касается как поставок по программе PURL, так и двусторонних контрактов, заключенных в рамках USAI.

Киев также рассчитывает на новые пакеты военной поддержки через PURL. Эта программа позволяет странам-партнерам финансировать закупку американского вооружения для Украины.

Когда состоится следующая встреча в формате "Рамштайн"

Еще одним важным направлением работы украинской дипломатии остается координация военной помощи с союзниками. Украина уже готовится к следующему заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано на 17 ноября 2026 года.

Сеник сообщил, что украинская сторона активно работает над подготовкой ко встрече через посольство в США и Министерство обороны.

Он также отметил, что американские конгрессмены и сенаторы от обеих партий продолжают интересоваться военными потребностями Украины и работают над законодательными инициативами и документами в ее поддержку.

Напомним, что европейские союзники не могут полностью компенсировать нехватку американского вооружения после смены политики Вашингтона. По данным швейцарских аналитиков, объемы европейской поддержки за последние месяцы существенно снизились, а остро ощущается дефицит систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и реактивных систем залпового огня.

Также Фокус писал, что Трамп требует у Германии ракеты TAURUS для Украины.