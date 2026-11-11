Полювання на мисливців: як українські FP-2 дістали базу російських дронарів у Бердянську (відео)

За 107 кілометрів від лінії фронту українські дрони FP-2 уразили базу "Рубікону" в окупованому Бердянську. За оцінкою військового експерта, оператори цього елітного російського підрозділу могли підтримувати наступ під Гуляйполем. Фокус з'ясував, як удар у тилу може позначитися на боях на Запоріжжі та чому Росії складно швидко замінити досвідчених дронарів.

Угрупування військ "Південь" увечері 10 жовтня показало кадри відпрацювання по підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. На півторахвилинному відео бачимо, як стартує близько чотирьох ударних дронів FP-2, кожен з яких може нести до 100-200 кг вибухівки. Розвідувальний дрон з відстані 2-3 км зафіксував ураження: влучання по кількох будівлях та наступну пожежу. Командування повідомило, що операцію втілили завдяки скоординованій роботі кількох підрозділів Сил оборони — батареї авіаційних комплексів Harpy Group, Службі зовнішній розвідки, Центру спецоперацій "А" СБУ та 412-го окремого полку безпілотних систем.

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Удар по "Рубікону" — відпрацювання FP-2 у Бердянську

На відео з кадрами ураження підрозділу "Рубікон" показали район Бердянська, у якому ховались російські оператори БпЛА. Конфігурація місцевості показала, що ідеться про споруди поруч з базою відпочинку "Молода гвардія". Найближча відстань до лінії боїв — близько 107-110 км.

Удар по "Рубікону" — відстань від бази у Бердянську до ЛБЗ Фото: DeepState

Оператори центру "Рубікон" можуть ховатись у десятках схованок, схожих на будівлі у Бердянську. Генштаб писав про аналогічні удари: наприклад, 23 вересня — по базі у Волновасі, 15 жовтня — у Новокостянтинівці, 23 жовтня — у Кам'янці на Запоріжжі. Були також влучання у Селидовому, Харцизьку, Старобільську тощо. Яке значення мають атаки на елітний підрозділ ЗС РФ та як це може вплинути на ситуацію на різних ділянках фронту? Про ці та інші питання Фокус поговорив з військово-політичним оглядачем групи "Інформаційний спротив" Олександром Коваленком.

Удар по "Рубікону" — які втрати ЗС РФ

Коваленко зауважив, що наразі не ясно, які саме втрати у підрозділі "Рубікон" у Бердянську — чи ідеться про знищення техніки/устаткування/складу, чи про удар по особовому складу. Найімовірніше, вдарили по операторах дронах — по рядових, а не по офіцерах. Офіцери зазвичай перебувають у більш комфортних умовах, хоча й неподалік від операторів, якими керують.

Підрозділ міг працювати на Запорізькому напрямку, і тепер, після атаки СОУ, можливі наслідки — це невиконання задач на фронті, неможливість ротації для інших операторів, неможливість масштабування на якійсь ділянці, пояснив оглядач. Удар по командному складу був би важливішим, але ліквідація спеціалістів-дронарів — це гарний результат.

"Офіцери важливіше, але й оператори також. Насправді важливо знищення якраз якогось спеціаліста. Якщо ми говоримо про нейтралізацію оператора, то це нейтралізація тих, хто може сьогодні виконувати ті чи інші задачі, але їх можна замінити в середньостроковій перспективі. Підготовка оператора може зайняти місяць-півтора-два. Якщо ми говоримо про офіцера, який розуміє це на всіх аспектах, то це безумовно набагато важчі втрати, тому що вони не готуються за один-два місяця. Це набагато довший період", — сказав Коваленко.

Які наслідки для фронту після атаки на "Рубікон"

Підрозділ центру "Рубікон", ліквідований ударом Бердянську, працював на одному з напрямків під Запоріжжям. Неподалік — відразу кілька гарячих ділянок — це Гуляйпільський та Оріхівський напрямки, Степногірський плацдарм, обидва береги річки Гайчул на Покровському напрямку біля Дніпропетровщини. Оператори могли діяти й під Степногірськом, і під Оріховим, але найімовірніше — це Гуляйполе, вважає Коваленко. На цьому 50-кілометровому відтинку фронту відбуваються інтенсивні наступальні дії ЗС РФ, і тому підрозділ мав би допомагати наступаючим.

"Вони більш були призначені для Гуляйпільського, де п'ята загальновійськова армія супротивника зараз проводить найбільш інтенсивні наступальні дії, це найбільш активна зона в усій південній оперативній зоні", — зауважив оглядач.

Втім, можливий й інший напрямок: росіяни могли прямувати на ТОТ Херсонської області, де Міноборони РФ планує посилити тиск на Херсон. У цьому випадку оператори "Рубікону" були в Бердянську транзитом.

Яка відповідь РФ на удари по "Рубікону"

Дрони FP-2 дістали схованку операторів "Рубікону" на відстані понад 100 км, але це не означає, що ці підрозділи відведуть в тил. Насправді оператори й далі перебуватимуть в середній та близькій тиловій зоні, оскільки там вони можуть виконувати бойові завдання. Вся тимчасово окупована територія, де росіяни можуть квартируватись, перебуває у зоні ураження українських БпЛА. Єдиний варіант — це хіба що ховатись під землю, уточнив оглядач. Якщо ж питання по офіцерах, які перебувають неподалік від операторів, то вони живуть, умовно, в готельних комплексах, інколи поруч з цивільними, тому їх уразити складніше. Але і такі випадки вже були — це, наприклад, удар в Генічеську: ЗСУ цілком можуть повторити таку операцію.

У відповідь на атаку по Бердянську ЗС РФ продовжать реалізовувати звичну тактику — полюватимуть на українських операторів мідлстрайк, місця пуску та на виробництва.

"Вони й так це все робили всі ці роки, і вони будуть це повторювати. Класично ще з середньовіччя був принцип боротьби не зі стрілами, а саме зі стрільцем. От що найголовніше. І що ми, що росіяни, використовуємо такий принцип", — пояснив він.

Тактика атак FP-2 та чому важливо продовжити удари

Сили оборони використали ударний дрон FP-2, і для атаки безпілотник міг використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink, зауважив Коваленко. Заглушити сигнал дуже важко, лише якби ЗС РФ прикрили б операторів "Рубікону" системою "Волна-Купол-Гарант", але вона на етапі масштабування і не завжди працює. Тим часом українські БпЛА, щоб дістатись до цілі йшли на наднизькій висоті та проминули основні позиційні райони протиповітряного захисту. Коваленко також відповів на питання, чи є FP-2 за 45 тис. дол. дешевшою альтернативою крилатої ракети Storm Shadow за 2,5 млн дол.

"Абсолютно ні, тому Storm Shadow — це крилата ракета дозвукового типу з бойовою частиною, яка десь в чотири рази потужніша, ніж FP-2. Дрони й ракети — це різні речі, їх неможливо порівнювати", — наголосив він.

Сили оборони не раз уражали бази "Рубікон" на різних відтинках фронту: чергове влучання — чи це рутинна, на якому можна не акцентуватись, поцікавився Фокус. У відповідь Олександр Коваленко наголосив, що ідеться про ураження найбільш ефективного російського підрозділу, який складається з освічених та навчених людей, які, до всього, ще й креативно підходять до використання БпЛА.

"Це не якісь там бомжі з-під Магадану, а їх дуже добре тренують. Тому унікальність цього враження в тому, що це дійсно був дуже професійний склад "Рубікону", який привезли безпосередньо на ТОТ і який повинен був або підсилити якийсь напрямків, або провести ротацію. Такий удар ЗСУ — це буденна робота, але ураження саме "Рубікону" доповнює цю буденність своєю ексклюзивністю", — сказав оглядач.

Коваленко пояснив, що близько 40% модифікацій дронів ЗС РФ — це розробки саме операторів "Рубікону" на основі їхнього бойового досвіду: саме тому він використав слово "креативний". Цей підрозділ підпорядковується не "кирзачам" у війську, а ФСБ РФ, тому оператори вільніші й можуть швидко втілювати у життя нові розробки.

"Там відкриті можливості для креативної реалізації кожного оператора, і він вносить свій внесок до розвитку кожного з засобів ураження, й тому вони є небезпечні. І на жаль, для нас це серйозна проблема, тому що майже кожний з операторів, офіцерів може внесе свій досвід технічного, технологічного, інженерного порядку. Вони постійно щось нове вигадують", — сказав оглядач.

Тим часом в Україні також є схожий підхід, коли оператори з бойовим досвідом креативлять та покращують технології. Серед них — розробники Третього та Першого армійських корпусів, підрозділи "Сігнум", "Рубака" інші, додав Коваленко.

Зазначимо, у листопаді 2025 року медіа The Financial Times розповіло про тактику центру "Рубікон" на лінії фронту. З'ясувалось, що росіяни влаштували справжнє полювання на українських операторів БпЛА, які наближаються до лінії боїв задля виконання бойового завдання.

Нагадуємо, у квітні 2026 року відбулась атака дронів ССО по базі центру "Рубікон" в окупованому Маріуполі: як вдалось пройти систему ППО.