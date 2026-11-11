Охота на охотников: как украинские FP-2 достали базу российских операторов дронов в Бердянске (видео)

В 107 километрах от линии фронта украинские дроны FP-2 поразили базу "Рубикона" в оккупированном Бердянске. По оценке военного эксперта, операторы этого элитного российского подразделения могли поддерживать наступление под Гуляйполем. Фокус выяснил, как удар в тылу может отразиться на боях на Запорожском направлении и почему России сложно быстро заменить опытных операторов дронов.

Группировка войск "Юг" вечером 10 октября показала кадры отработки по подразделению "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. На полутораминутном видео видим, как стартует около четырех ударных дронов FP-2, каждый из которых может нести до 100-200 кг взрывчатки. Разведывательный дрон с расстояния 2-3 км зафиксировал поражение: попадание по нескольким зданиям и последующий пожар. Командование сообщило, что операция была осуществлена благодаря скоординированной работе нескольких подразделений Сил обороны — батареи авиационных комплексов Harpy Group, Службе внешней разведки, Центра спецопераций "А" СБУ и 412-го отдельного полка беспилотных систем.

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Удар по "Рубикону" — отработка FP-2 в Бердянске

На видео с кадрами поражения подразделения "Рубикон" показали район Бердянска, в котором скрывались российские операторы БПЛА. Конфигурация местности показала, что речь идет о постройках рядом с базой отдыха "Молодая гвардия". Ближайшее расстояние до линии боев – около 107-110 км.

Удар по "Рубикону" — расстояние от базы в Бердянске до ЛБЗ Фото: DeepState

Операторы центра "Рубикон" могут прятаться в десятках тайников, похожих на здания в Бердянске. Генштаб писал об аналогичных ударах: например, 23 сентября – по базе в Волновахе, 15 октября – в Новоконстантиновке, 23 октября – в Каменце на Запорожье. Были также попадания в Селидово, Харцызске, Старобельске и т.д. Какое значение имеют атаки на элитное подразделение ВС РФ и как это может повлиять на ситуацию на разных участках фронта? Об этих и других вопросах Фокус поговорил с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко.

Удар по "Рубикону" — какие потери ВС РФ

Коваленко отметил, что пока не ясно, какие именно потери в подразделении "Рубикон" в Бердянске — речь идет об уничтожении техники/оборудования/склада или ударе по личному составу. Скорее всего, ударили по операторам дронам — по рядовым, а не по офицерам. Офицеры обычно находятся в более комфортных условиях, хотя и недалеко от управляющих операторов.

Подразделение могло работать на Запорожском направлении, и теперь, после атаки СОУ, возможны последствия — это невыполнение задач на фронте, невозможность ротации для других операторов, невозможность масштабирования на каком-то участке, пояснил обозреватель. Удар по командному составу был бы важнее, но ликвидация специалистов-дронаров — это хороший результат.

"Офицеры важнее, но операторы тоже важны. На самом деле важно вывести из строя именно специалиста. Когда мы говорим о нейтрализации оператора, речь о человеке, который может выполнять те или иные задачи уже сегодня, хотя в среднесрочной перспективе его можно заменить. Подготовка оператора может занять месяц, полтора или два. А потеря офицера, который разбирается во всех аспектах этой работы, — безусловно, куда более серьёзная потеря. Таких офицеров за один-два месяца не подготовишь. На это уходит гораздо больше времени", — сказал Коваленко.

Какие последствия для фронта после атаки на "Рубикон"

Подразделение центра "Рубикон", ликвидированное ударом Бердянска, работало на одном из направлений под Запорожьем. Неподалеку — сразу несколько горячих участков — это Гуляйпольское и Ореховское направления, Степногорский плацдарм, оба берега реки Гайчул на Покровском направлении возле Днепропетровщины. Операторы могли действовать и под Степногорском, и под Ореховым, но вероятнее всего это Гуляйполе, считает Коваленко. На этом 50-километровом отрезке фронта происходят интенсивные наступательные действия ВС РФ, и поэтому подразделение должно помогать наступающим.

"Они больше были предназначены для Гуляйпольского, где пятая общевойсковая армия противника сейчас проводит наиболее интенсивные наступательные действия, это наиболее активная зона во всей южной оперативной зоне", — отметил обозреватель.

Впрочем, возможно и другое направление: россияне могли направляться на ТОТ Херсонской области, где Минобороны РФ планирует усилить давление на Херсон. В этом случае операторы "Рубикона" были в Бердянске транзитом.

Каков ответ РФ на удары по "Рубикону"

Дроны FP-2 получили тайник операторов "Рубикона" на расстоянии более 100 км, но это не значит, что эти подразделения уведут в тыл. На самом деле операторы будут и дальше находиться в средней и близкой тыловой зоне, поскольку там они могут выполнять боевые задания. Вся временно оккупированная территория, где россияне могут квартироваться, находится в зоне поражения украинских БПЛА. Единственный вариант — разве что прятаться под землю, уточнил обозреватель. Если же вопросы по офицерам, находящимся неподалеку от операторов, они живут, условно, в гостиничных комплексах, иногда рядом с гражданскими, поэтому их поразить сложнее. Но и такие случаи уже были — это, например, удар в Геническую: ВСУ вполне могут повторить такую операцию.

В ответ на атаку по Бердянску ВС РФ продолжат реализовывать привычную тактику — охотятся на украинских операторов мидлстрайк, места пуска и производства.

"Они и так это все делали все эти годы, и они будут это повторять. Классически еще со средневековья был принцип борьбы не со стрелами, а именно со стрелком. Вот что самое главное. И что мы, русские, используем такой принцип", — пояснил он.

Тактика атак FP-2 и почему важно продолжить удары

Силы обороны использовали ударный дрон FP-2, и для атаки беспилотник мог использовать терминалы спутниковой связи Starlink, заметил Коваленко. Заглушить сигнал очень тяжело, лишь если бы ВС РФ прикрыли операторов "Рубикона" системой "Волна-Купол-Гарант", но она на этапе масштабирования и не всегда работает. Тем временем украинские БПЛА, чтобы добраться до цели, шли на сверхнизкой высоте и миновали основные позиционные районы противовоздушной защиты. Коваленко также ответил на вопрос, есть ли FP-2 за 45 тыс. дол. более дешевой альтернативой крылатой ракеты Storm Shadow за 2,5 млн дол.

"Совершенно нет, поэтому Storm Shadow — это крылатая ракета дозвукового типа с боевой частью, которая где-то в четыре раза мощнее FP-2. Дроны и ракеты — это разные вещи, их невозможно сравнивать", — подчеркнул он.

Силы обороны не раз поражали базы "Рубикон" на разных отрезках фронта: очередное попадание — это рутинная, на которой можно не акцентироваться, поинтересовался Фокус. В ответ Александр Коваленко подчеркнул, что речь идет о поражении наиболее эффективного российского подразделения, состоящего из образованных и обученных людей, которые, ко всему прочему, еще и креативно подходят к использованию БПЛА.

"Это не какие-то там бомжи из-под Магадана, а их очень хорошо тренируют. Поэтому уникальность этого впечатления в том, что это действительно был очень профессиональный состав "Рубикона", который привезли непосредственно на ТОТ и который должен был либо усилить каких-то направлений, либо провести ротацию. Такой удар ВСУ — это обыденная работа, но впечатление именно". эксклюзивностью", — сказал обозреватель.

Коваленко пояснил, что около 40% модификаций дронов ВС РФ — это разработки именно операторов "Рубикона" на основе их боевого опыта: именно поэтому он использовал слово "креативный". Это подразделение подчиняется не "кирзачам" в армии, а ФСБ РФ, поэтому операторы более свободны и могут быстро претворять в жизнь новые разработки.

"Там открыты возможности для креативной реализации каждого оператора, и он вносит свой вклад в развитие каждого из средств поражения, и поэтому они опасны. И к сожалению, для нас это серьезная проблема, потому что почти каждый из операторов, офицеров может внесет свой опыт технического, технологического, инженерного порядка. Они постоянно что-то новое придумывают", — сказал обозреватель.

Между тем в Украине также схожий подход, когда операторы с боевым опытом креативят и улучшают технологии. Среди них – разработчики Третьего и Первого армейских корпусов, подразделения "Сигнум", "Рубака" другие, добавил Коваленко.

Отметим, что в ноябре 2025 года медиа The Financial Times рассказала о тактике центра "Рубикон" на линии фронта. Выяснилось, что россияне устроили настоящую охоту на украинских операторов БПЛА, приближающихся к линии боев для выполнения боевого задания.

Напомним, в апреле 2026 года произошла атака дронов ССО по базе центра "Рубикон" в оккупированном Мариуполе: как удалось пройти систему ПВО.