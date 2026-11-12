Суд РФ заборонив український рух опору "Жовта стрічка" на окупованих територіях і у Росії

Верховний суд РФ визнав український рух ненасильницького опору "Жовта стрічка" екстремістською організацією та заборонив його діяльність на території РФ. Судовий процес відбувся в закритому режимі.

Про рішення суду повідомляє російська агенція "Інтерфакс". Подробиці процесу та аргументи сторін у повідомленні агентства не наводяться. За інформацією The Insider, російська сторона пов’язала діяльність об’єднання з українськими спецслужбами та фінансуванням із боку "недружніх країн".

Що таке рух "Жовта стрічка"

"Жовта стрічка" — український рух громадянського спротиву російській окупації, який виник у квітні 2022 року в Херсоні. Його учасники використовують ненасильницькі методи, щоб демонструвати присутність України на тимчасово захоплених територіях і незгоду місцевих жителів з окупаційною владою.

Ненасильницькі акції руху "Жовта стрічка" Фото: Скриншот

Серед форм спротиву, до яких вдаються активісти:

Видео дня

розміщення українських прапорів і жовтих стрічок у публічних місцях;

поширення проукраїнських листівок, плакатів і графіті;

проведення символічних акцій протесту;

заклики не отримувати російські паспорти та не брати участі в організованих окупаційною владою псевдореферендумах;

збір інформації про дії російських окупаційних структур.

Жовті стрічки стали символом руху та способом нагадати мешканцям окупованих міст, що ці території залишаються українськими.

Підпільники також займаються вивозом людей з прифронтових районів, випуском газети, яка поширюється на захоплених територіях, ведуть агітацію, закликаючи місцевих жителів не брати російські паспорти й не брати участі у "виборах" і "референдумах", що проводяться загарбниками.

"Жовта стрічка" та премія Європарламенту імені Сахарова

У 2022 році представники руху були серед тих, хто отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова. Нагороду того року присудили хороброму народу України, представленому президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством.

Серед представників України, які були присутні на церемонії, був і представник "Жовтої стрічки".

Ризики для учасників руху на окупованих територіях

Активність "Жовтої стрічки" відбувається в умовах, коли російські окупаційні структури переслідують людей за прояви проукраїнської позиції. Учасники руху можуть наражатися на затримання та інші форми тиску.

Раніше ми писали, що навіть публікація фотографій із проукраїнською символікою може створювати небезпеку для активістів. За даними спільноти, окупаційні структури можуть використовувати фото, геолокацію та записи камер спостереження для встановлення особистостей людей.

Фокус також розповідав про діяльність "Жовтої стрічки" та ризики, з якими стикаються учасники руху. Зокрема, у матеріалі про розслідування щодо фінансування організації йшлося про випадки переслідування активістів на окупованих територіях.