Суд РФ запретил украинское движение сопротивления "Желтая лента" на оккупированных территориях и в России

Верховный суд РФ признал украинское движение ненасильственного сопротивления "Жёлтая лента" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

О решении суда сообщает российское агентство "Интерфакс". Подробности процесса и аргументы сторон в сообщении агентства не приводятся. По информации The Insider, российская сторона связала деятельность объединения с украинскими спецслужбами и финансированием со стороны "недружественных стран".

Что такое движение "Жёлтая лента"

"Жёлтая лента" — украинское движение гражданского сопротивления российской оккупации, возникшее в апреле 2022 года в Херсоне. Его участники используют ненасильственные методы, чтобы демонстрировать присутствие Украины на временно оккупированных территориях и несогласие местных жителей с оккупационными властями.

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Мирные акции движения "Желтая лента" Фото: Скриншот

Среди форм сопротивления, к которым прибегают активисты:

размещение украинских флагов и желтых лент в общественных местах;

распространение проукраинских листовок, плакатов и граффити;

проведение символических акций протеста;

призывы не получать российские паспорта и не участвовать в организованных оккупационными властями псевдореферендумах;

сбор информации о действиях российских оккупационных структур.

Жёлтые ленты стали символом движения и способом напомнить жителям оккупированных городов, что эти территории остаются украинскими.

Подпольщики также занимаются эвакуацией людей из прифронтовых районов, выпуском газеты, которая распространяется на оккупированных территориях, ведут агитацию, призывая местных жителей не принимать российские паспорта и не участвовать в "выборах" и "референдумах", проводимых захватчиками.

"Жёлтая лента" и премия Европейского парламента имени Сахарова

В 2022 году представители движения вошли в число лауреатов премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. В том году награда была присуждена мужественному народу Украины, представленному президентом, избранными лидерами и гражданским обществом.

Среди представителей Украины, присутствовавших на церемонии, был и представитель "Желтой ленты".

Риски для участников дорожного движения на оккупированных территориях

Деятельность "Желтой ленты" ведется в условиях, когда российские оккупационные власти преследуют людей за проявления проукраинской позиции. Участники движения могут подвергаться задержаниям и другим формам давления.

Ранее мы писали, что даже публикация фотографий с проукраинской символикой может представлять опасность для активистов. По данным сообщества, оккупационные власти могут использовать фотографии, геолокацию и записи камер наблюдения для установления личностей людей.

Фокус также рассказывал о деятельности "Желтой ленты" и рисках, с которыми сталкиваются участники движения. В частности, в материале о расследовании, касающемся финансирования организации, упоминались случаи преследования активистов на оккупированных территориях.