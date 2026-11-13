Підрив Заворотного у Москві: був офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ та речником Азарова

Речник колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова працював на російські спецслужби. Агент злетів у повітря у машині на околиці Москви.

У 2020 році вийшов звіт комітету з розвідки Сенату США з матеріалами про Сергія Заворотного, якого 12 листопада підірвали у Москві, ідеться у Telegram-каналі Ukraine context. Завдання Заворотного в Україні — бути агентом впливу, працюючи в українському уряді. Фокус зібрав інформацію про фігуранта — про його минулу й теперішню діяльність та про стан після вибуху.

У каналі опублікували скрин сторінки з доповіді американської розвідки про Заворотного. Частину тексту закрито чорними смугами, але видно, що ідеться саме про речника Азарова. Вказано, що він є агентом впливу СЗР РФ та співробітником військової частини №33949, пов'язаної з цією російською спецслужбою. Також зауважується, що ексречник прем'єр-міністра часто з'являвся в ефірах росЗМІ та поширював кремлівську пропаганду.

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У документі можна побачити текст зі звіту: є ім'я, посада фігуранта та про те, яку роботу він виконував для РФ.

"Прессекретарем Азарова як під час його перебування на посаді прем'єр-міністра в Україні, так і тоді, коли він оголосив про свій уряд у вигнанні з Москви, був Сергій Заворотний, офіцер СВР (Служби зовнішньої розвідки), залучений до операцій впливу. [Чорна смуга] ідентифікує Заворотного як члена військової частини 33949, яка пов'язана зі СВР. Заворотний тепер з'являється в прокремлівських медіа в Росії та часто просуває погляди й пріоритети російського уряду", — ідеться у документі з посиланням на лист Манафорта у 2016 році.

Фото: Ukraine context / Telegram

Сергій Заворотний — колишній речник Микола Азарова, якому близько 65-70 років. Після втечі з України він отримав посаду директора центру інформаційних технологій Приморського державного аграрно-технологічного університету. Крім того, у 2018 році Заворотний став співавтором книги "Янукович здав. Держдепартамент погодився. Як Росія втратила Україну. Записки радника Миколи Азарова". Медіа Meduza написало, що у 2003–2004 роках він очолював пресслужбу фракції партії "Родіна" в Державній думі РФ, а раніше працював у "Комсомольській правді".

У мережі не відшукалось інформації, чи відкрили СБУ або Офіс генерального прокурора кримінальні справи щодо Заворотного: не відомо, чи має він підозри за статтями про держзраду чи посягання на територіальну цілісність України тощо.

Поки не вдалось відшукати коментар Миколи Азарова щодо підриву Заворотного у Москві.

Підрив авто Заворотного у Москві — що відомо

Тим часом росЗМІ у Telegram повідомили, що водій авто отримав важкі травми внаслідок вибуху. Орієнтовно, він має черепно-мозкову травму, переломи ребер, гомілки, а також йому відірвало руку. Крім того, уточнюється місце підриву — навпроти будинку 8к2 на вулиці Кіровоградській: адреса проживання Заворотного неподалік — будинку 2 на тій же вулиці.

Близько 10 год 13 листопада росЗМІ повідомили про вибух машини Toyota Fortuner на вулиці Кіровській у районі Чертаново на півдні Москви й про те, що водія викинуло з салону авто на проїжджу частину. Згодом у російських каналах додали, що жертвою підриву став, ймовірно, речник Азарова Заворотний. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження щодо інциденту у Москві, але офіційно ім'я підірваного поки не назвали.

Нагадуємо, 12 листопада пролунав вибух у Санкт-Петербурзі: медіа опублікували версії щодо імені та посади загиблого і також про ймовірного підривника, який тік у Молдову.