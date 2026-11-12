Вибухівка на повітряній кулі: медіа назвали імена загиблого у Санкт-Петербурзі та підривника (фото)

Підривник машини з полковником ВПС РФ у Санкт-Петербурзі отримав вибухівку повітряною кулею, заявили у РФ. Є п'ять версій щодо того, хто загинув у машині: серед них — офіцер, який брав участь в обстрілі "Охматдиту".

РосЗМІ та моніторингові пабліки зібрали інформацію про трьох полковників ПКС РФ, які служать у 6-й армії ВПС РФ та могли сидіти у автомобілі, який підірвався у Санкт-Петербурзі зранку 12 листопада. Дехто з них не підходить за віком, дехто — відгукнувся та наче живий, але є підозрілі ознаки, які вказують на можливу жертву. РосЗМІ "Агентство Новости" написало, що це може бути Дмитро Лободін, який живе за 400 м від місця вибуху і чия дружина відмовилась говорити, чи він живий. Фокус зібрав інформацію про можливе ім'я підірваного російського полковника-авіатора та про чоловіка, який, ймовірно, підклав вибухівку.

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Підрив у Санкт-Петербурзі — версії щодо жертви 12 листопада

Слідчий комітет РФ поки офіційно не озвучив ім'я та прізвище полковника, який загинув через підрив у Санкт-Петербурзі 12 листопада. При цьому у мережі розглянули трьох кандидатів — зібрали про них інформацію та дослідили різні варіанти подій.

Дмитро Лободін — 58-річний головний штурман 6 армії ВПС ПФ та ППО. Про те, що загинула саме ця особа написало місцеве медіа "78.ru", але згодом інформацію видалили. Тим часом "Агентство Новости" зателефонувало чоловіку, але він не відповів, згодом вдалось сконтактувати з дружиною, яка відмовилась говорити та кинула слухавку. Уточнюється, що Лободін живе за 400 м від місця вибуху — с. Шушари, тер. Слов'янка, вул. Ростовська, б. 13-15, кв. 312. Полковник брав безпосередню участь у війні РФ проти України, вказано на інформаційному порталі "Книга катів".

Андрій Ходикін — 57-річний заступник командуючого 6-ї армії ВПС та ППО РФ. Посадові обов'язки — військово-політична робота: організація пропагандистських заходів серед особового складу, який бере участь у російсько-українській війні. Місцепроживання — також неподалік від точки вибуху: с. Шушари, вул. Ростовська, б. 4, кв. 81. Дружина Ходикіна відповіла журналістам, що не знає де її чоловік, а він сам на дзвінки не відповідав.

Віктор Поздняков — 59-річний заступник командуючого 6-ї армії ВПС та ППО РФ по авіації. На порталі "Книга катів" вказано, що він командує російськими пілотами, які бомбардують Сумську, Чернігівську та Харківську області. Адреса — Санкт-Петербург, просп. Просвітництва, б. 15а, кв. 482.

У каналі Supernova+ назвали ще два імені можливих жертв підриву у Санкт-Петербурзі — це полковники Олег Скитський (командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ) та Ілля Корякін (заступник командира, начальник штабу 22-й бомбардувальної авіаційної дивізії РФ). Також вказано, що ці фігуранти можуть бути причетні до ударів по "Охматдиту".

О 14:30 на каналі Supernova написали, що загиблому полковнику 51 рік, що він їздить у китайському автомобілі. Також уточнили, що Лободін та Хадикін живі, а Поздняков не підходить за віком: джерело інформації не вказане.

Фото: Скриншот

Хто підклав вибухівку у Санкт-Петербурзі 12 листопада

Чоловік, який підклав вибухівку під машину полковника у Санкт-Петербурзі, — це 31-річний росіянин Ян, написало медіа "Фонтанка" з посиланням на власні джерела у поліції РФ. Чоловік начебто місяць стежив за жертвою (відзначав, коли виходить та повертається, де паркується тощо) і навіть влаштувався вантажником у найближчий магазин "Лента". У потрібний момент спільник отримав вибухівку, яку надіслали повітряною кулею з Балтії, та передав її Яну. Підривник півночі 12 листопада прикріпив пристрій під машину полковника. Близько 7 год стався підрив: детонацію влаштували або за допомогою GPS-маячка, або третьою особою, або самостійне спрацювання на рух. Тим часом підривник терміново вилетів до Туреччини, а потім до Молдови.

РосЗМІ також розповіло про особистість підривника Яна. З'ясувалось, що він приїхав у Санкт-Петербург з Пскова, працював у кінотеатрах, цікавився модними течіями, кастингами, татуюваннями та "накопичував борги". Російські спецслужби встановили, що після початку війни РФ у 2022 році він літав до Санкт-Петербурга і навіть перераховував донати у Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Навального. На фото з соцмереж Яна, якого назвали підривником з Санкт-Петербурга, — чоловік неформальної зовнішності з дредами та у вільному одязі, схожий на хіпі.

Фото: Фонтанка

Що відомо про інцидент у Санкт-Петербурзі

Зазначимо, Фокус писав про вибух у Санкт-Петербурзі 12 листопада. Після першої інформації про інцидент слідчий комітет РФ підтвердив загибель військовослужбовця РФ: імені та звання не називали. РосЗМІ повідомили, що підрив стався на Колпинському шосе за півтора кілометра від попереднього такого ж інциденту у серпні 2026 року.

Нагадуємо, 27 серпня у Санкт-Петербурзі підірвали машину пілота ВПС РФ Сергія Сачкова: пілот загинув, а дружина отримала серйозне поранення.