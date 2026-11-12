Взрывчатка в воздушном шаре: СМИ назвали имена погибшего в Санкт-Петербурге и подрывника (фото)

Подрывник автомобиля с полковником ВВС РФ в Санкт-Петербурге получил взрывчатку в воздушном шаре, заявили в РФ. Существует пять версий относительно того, кто погиб в автомобиле: среди них — офицер, участвовавший в обстреле "Охматдета".

Российские СМИ и мониторинговые группы собрали информацию о трёх полковниках ВВС РФ, которые служат в 6-й армии ВВС РФ и, возможно, находились в автомобиле, взорвавшемся в Санкт-Петербурге утром 12 ноября. Некоторые из них не подходят по возрасту, некоторые — откликнулись и, судя по всему, живы, но есть подозрительные признаки, указывающие на возможную жертву. Российское СМИ "Агентство Новости" написало, что это может быть Дмитрий Лободин, который живет в 400 м от места взрыва и чья жена отказалась говорить, жив ли он. Фокус собрал информацию о возможном имени погибшего российского полковника-авиатора и о мужчине, который, вероятно, подложил взрывчатку.

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Взрыв в Санкт-Петербурге — версии о жертве 12 ноября

Следственный комитет РФ пока официально не назвал имя и фамилию полковника, погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге 12 ноября. При этом в сети рассмотрели трех кандидатов — собрали о них информацию и проанализировали различные версии событий.

Дмитрий Лободин — 58-летний главный штурман 6-й армии ВВС ПФ и ПВО. О том, что погиб именно этот человек, сообщило местное СМИ "78.ru", но впоследствии информацию удалили. Между тем "Агентство Новости" позвонило мужчине, но он не ответил; позже удалось связаться с его женой, которая отказалась говорить и бросила трубку. Уточняется, что Лободин живет в 400 м от места взрыва — с. Шушары, тер. Славянка, ул. Ростовская, д. 13-15, кв. 312. Полковник принимал непосредственное участие в войне РФ против Украины, как указано на информационном портале "Книга палачей".

Андрей Ходикин — 57-летний заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ. Должностные обязанности — военно-политическая работа: организация пропагандистских мероприятий среди личного состава, участвующего в российско-украинской войне. Место жительства — также недалеко от места взрыва: с. Шушары, ул. Ростовская, д. 4, кв. 81. Жена Ходыкина ответила журналистам, что не знает, где находится её муж, а он сам на звонки не отвечал.

Виктор Поздняков — 59-летний заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ по авиации. На портале "Книга палачей" указано, что он командует российскими пилотами, бомбящими Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Адрес — Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 15а, кв. 482.

На канале Supernova+ назвали ещё два имени возможных жертв взрыва в Санкт-Петербурге — это полковники Олег Скитский (командир 121-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка РФ) и Илья Корякин (заместитель командира, начальник штаба 22-й бомбардировочной авиационной дивизии РФ). Также указано, что эти фигуранты могут быть причастны к ударам по "Охматдету".

В 14:30 на канале Supernova сообщили, что погибшему полковнику 51 год и что он ездит на китайском автомобиле. Также уточнили, что Лободин и Хадикин живы, а Поздняков не подходит по возрасту: источник информации не указан.

Фото: Скриншот

Кто подложил взрывчатку в Санкт-Петербурге 12 ноября

Мужчина, подложивший взрывчатку под машину полковника в Санкт-Петербурге, — это 31-летний россиянин Ян, сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в полиции РФ. Мужчина якобы месяц следил за жертвой (отмечал, когда та выходит и возвращается, где паркуется и т. д.) и даже устроился грузчиком в ближайший магазин "Лента". В нужный момент сообщник получил взрывчатку, присланную в воздушном шаре из Прибалтики, и передал её Яну. В полночь 12 ноября взрывник прикрепил устройство под машину полковника. Около 7 часов произошел взрыв: детонацию произвели либо с помощью GPS-маячка, либо третьим лицом, либо устройство сработало самостоятельно при движении. Тем временем взрывник срочно вылетел в Турцию, а затем в Молдову.

Российские СМИ также рассказали о личности подрывника Яна. Выяснилось, что он приехал в Санкт-Петербург из Пскова, работал в кинотеатрах, интересовался модными тенденциями, кастингами, татуировками и "накапливал долги". Российские спецслужбы установили, что после начала войны РФ в 2022 году он летал в Санкт-Петербург и даже перечислял пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Навального. На фото из соцсетей Яна, которого назвали подрывником из Санкт-Петербурга, — мужчина неформальной внешности с дреддами и в свободной одежде, похожий на хиппи.

Фото: Фонтанка

Что известно об инциденте в Санкт-Петербурге

Отметим, что Фокус писал о взрыве в Санкт-Петербурге 12 ноября. После появления первых сообщений об инциденте Следственный комитет РФ подтвердил гибель военнослужащего РФ: его имя и звание не назывались. Российские СМИ сообщили, что взрыв произошел на Колпинском шоссе в полутора километрах от места предыдущего аналогичного инцидента в августе 2026 года.

Напоминаем, что 27 августа в Санкт-Петербурге взорвали автомобиль пилота ВВС РФ Сергея Сачкова: пилот погиб, а его жена получила серьёзное ранение.