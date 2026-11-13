Подрыв Заворотного в Москве: был офицером Службы внешней разведки РФ и спикером Азарова

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова работал на российские спецслужбы. Агент взорвался в автомобиле на окраине Москвы.

В 2020 году появился отчет комитета по разведке Сената США с материалами о Сергее Заворотном, которого 12 ноября взорвали в Москве, говорится в Telegram-канале Ukraine context. Задача Заворотного в Украине — быть агентом влияния, работая в украинском правительстве. Фокус собрал информацию о фигуранте — о его прошлой и нынешней деятельности и о состоянии после взрыва.

В канале опубликовали скриншот страницы из доклада американской разведки о Заворотном. Часть текста зачеркнута черными полосами, но видно, что речь идет именно о пресс-секретаре Азарова. Указано, что он является агентом влияния СВР РФ и сотрудником воинской части №33949, связанной с этой российской спецслужбой. Также отмечается, что бывший пресс-секретарь премьер-министра часто появлялся в эфирах российских СМИ и распространял кремлевскую пропаганду.

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В документе можно увидеть текст из отчета: там указаны имя и должность фигуранта, а также информация о том, какую работу он выполнял для РФ.

"Пресс-секретарем Азарова как во время его пребывания на посту премьер-министра Украины, так и тогда, когда он объявил о создании своего правительства в изгнании из Москвы, был Сергей Заворотный, офицер СВР (Службы внешней разведки), причастный к операциям влияния. [Черная полоса] идентифицирует Заворотного как члена воинской части 33949, связанной со СВР. Заворотный теперь появляется в прокремлевских СМИ в России и часто продвигает взгляды и приоритеты российского правительства", — говорится в документе со ссылкой на письмо Манафорта от 2016 года.

Взрыв авто Заворотного в Москве — разведка США о работе фигуранта на СЗР РФ Фото: Ukraine context / Telegram

Сергей Заворотный — пресс-секретарь Николая Азарова, ориентировочный возраст — около 65–70 лет. После бегства из Украины он занял должность директора центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технологического университета. Кроме того, в 2018 году Заворотный стал соавтором книги "Янукович сдался. Госдепартамент согласился. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова". Издание Meduza сообщило, что в 2003–2004 годах он возглавлял пресс-службу фракции партии "Родина" в Государственной думе РФ, а ранее работал в "Комсомольской правде".

В сети не удалось найти информации о том, возбудили ли СБУ или Офис генерального прокурора уголовные дела в отношении Заворотного: неизвестно, предъявлены ли ему подозрения по статьям о государственной измене или посягательстве на территориальную целостность Украины и т. п.

Пока не удалось найти комментарий Николая Азарова по поводу покушения на Заворотного в Москве.

Взрыв авто Заворотного в Москве — что известно

Между тем российские СМИ в Telegram сообщили, что водитель автомобиля получил тяжелые травмы в результате взрыва. По предварительным данным, у него черепно-мозговая травма, переломы ребер и голени, а также оторвана рука. Кроме того, уточняется место взрыва — напротив дома 8к2 на улице Кировоградской: адрес проживания Заворотного находится неподалеку — дом 2 на той же улице. На Google maps видим, что расстояние между двумя точками — около 300 м.

Взрыв авто Заворотного в Москве — карта инцидента 12 листопада Фото: Google Maps

Около 10 часов 13 ноября российские СМИ сообщили о взрыве автомобиля Toyota Fortuner на улице Кировской в районе Чертаново на юге Москвы и о том, что водителя выбросило из салона автомобиля на проезжую часть. Позже российские каналы добавили, что жертвой взрыва стал, вероятно, пресс-секретарь Азарова Заворотный. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в Москве, но официально имя погибшего пока не назвали.

Напоминаем, что 12 ноября в Санкт-Петербурге прогремел взрыв: СМИ опубликовали версии относительно имени и должности погибшего, а также о предполагаемом взрывнике, который сбежал в Молдову.