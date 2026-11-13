"Спеціальний корпус як у США": Безугла пояснила, як бачить мобілізацію жінок (відео)

У додатку для військового обліку "Резерв+" поки відображаються дані лише медикинь, які єдині залишились у категорії військовозобов'язаних. Тим часом у Раді з'явилась ідея внести у базу усіх жінок, щоб бачити резерв дефіцитних професій.

Народна депутатка партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла порушила питання мобілізації жінок під час інтерв'ю медіа "РБК-Україна", яке з'явилось вдень 13 листопада. Зі слів Безуглої, несправедливо, що на військовому обліку стоять лише чоловіки та лікарки, оскільки обов'язок захищати державу є в усіх громадян, незалежно від статі. Державі варто було б вести облік усього населення, бо у такому випадку у війську буде інформація про резерв дефіцитних спеціальностей, наприклад, фахівчинь в ІТ чи у зв'язку.

Мобілізація жінок — тези Безуглої див. з 48:24

Нардепка розповіла про роботу у тимчасовій комісії з реформування військкоматів, коли замість них створили центри комплектування та працювали над реєстром військовозобов'язаних, попередником застосунку "Резерв+". Тоді була ідея внести у реєстр все населення — і жінок, і чоловіків. У суспільстві пішла хвиля незгоди з мобілізацією жінок, і тому ідею відкинули, лишивши військовий облік та можливість мобілізації для медикинь. На її думку, це була помилка.

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"Так, це правда [щодо підтримки мобілізації жінок]. Я не приховую цієї позиції з самого початку. Мав бути принаймні облік, щоб розуміти, які є професії, які є напрямки діяльності у населення — в рамках потенційного резерву. Потім здійнявся хайп, що усіх жінок будуть мобілізувати. І на цьому хайпі піднялися кілька моїх колег, подали правку і всі так проголосували", — сказала вона.

Зі слів політикині, було б варто залишити облік хоча б певних професій, наприклад, зв'язківиць, інженерок, програмісток. Були жінки з ІТ, які б навіть хотіли такого рішення, але через "хайп та піар" це скасували. Безугла зауважила, що немає "двох категорій громадян" і тому жінки могли б служити на тилових посадах. Наприклад, під час Другої світової війни у США був Жіночий корпус, а жінки працювали на збройних підприємствах.

"Держава має знати, який у неї резерв. Знову ж про питання конституційності й справедливості. Сприйняття війни у жінок відрізняється від сприйняття війни у чоловіків, яких можуть забрати в ТЦК і вони не можуть виїхати. Це теж неконституційно. У нас єдиний шлях — це мілітаризація нашої громади, це зміна ментальності, це служба для всіх", — заявила Безугла.

Мобілізація жінок — що відомо

Зазначимо, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну діяв закон про військовий облік та наказ Кабміну №313 від 11 жовтня 2021 року, за яким на обліку мали перебувати лікарки, фармацевтки та представниці деяких інженерних та економічних спеціальностей. У лютому цей перелік скоротили. Згодом внесли правки й на облік брали лише жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, а решта лише добровільно.

Нагадуємо, у серпні Фокус розпитав юристку, які категорії жінок повинні перебувати на військовому обліку.