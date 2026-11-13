"Специальный корпус, как в США": Безуглая объяснила, как видит мобилизацию женщин (видео)

В приложении для воинского учета "Резерв+" пока отображаются данные только женщин-медиков, которые единственные остались в категории военнообязанных. Между тем в Раде возникла идея внести в базу данных всех женщин, чтобы иметь представление о резерве дефицитных профессий.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая подняла вопрос о мобилизации женщин в ходе интервью СМИ "РБК-Украина", которое появилось днём 13 ноября. По словам Безуглой, несправедливо, что на воинском учете стоят только мужчины и женщины-врачи, поскольку обязанность защищать государство лежит на всех гражданах, независимо от пола. Государству следовало бы вести учет всего населения, так как в таком случае у армии будет информация о резерве дефицитных специальностей, например, специалистов в сфере ИТ или связи.

Мобилизация женщин — тезисы Безуглой см. с 48:24

Депутат Верховной Рады рассказала о работе во временной комиссии по реформированию военкоматов, когда вместо них были созданы центры комплектования и велась работа над реестром военнообязанных — предшественником приложения "Резерв+". Тогда была идея внести в реестр все население — и женщин, и мужчин. В обществе прокатилась волна несогласия с мобилизацией женщин, и поэтому идею отвергли, оставив воинский учет и возможность мобилизации для женщин-медиков. По её мнению, это была ошибка.

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"Да, это правда [относительно поддержки мобилизации женщин]. Я не скрывала эту позицию с самого начала. Должен был быть хотя бы учет, чтобы понимать, какие есть профессии, какие есть направления деятельности среди населения — в рамках потенциального резерва. Потом поднялся ажиотаж, что всех женщин будут мобилизовывать. И на этом ажиотаже несколько моих коллег воспользовались ситуацией, подали поправку, и все так и проголосовали", — сказала она.

По словам политика, стоило бы сохранить учет хотя бы определенных профессий, например, специалистов по связям, инженеров, программистов. Были женщины из ИТ-сферы, которые даже хотели бы такого решения, но из-за "хайпа и пиара" его отменили. Безуглая отметила, что не существует "двух категорий граждан", и поэтому женщины могли бы служить на тыловых должностях. Например, во время Второй мировой войны в США существовал Женский корпус, а женщины работали на оборонных предприятиях.

"Государство должно знать, каков у него резерв. И снова речь идет о вопросах конституционности и справедливости. Отношение к войне у женщин отличается от отношения к войне у мужчин, которых могут забрать в ТЦК, и они не могут уехать. Это тоже неконституционно. У нас единственный путь — это милитаризация нашего общества, это изменение менталитета, это служба для всех", — заявила Безуглая.

Мобилизация женщин — что известно

Отметим, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал закон о воинском учете и приказ Кабмина № 313 от 11 октября 2021 года, согласно которому на учете должны были состоять женщины-врачи, фармацевтки и представительницы некоторых инженерных и экономических специальностей. В феврале этот перечень сократили. Впоследствии внесли поправки и на учет брали только женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность, а остальных — только на добровольной основе.

Напоминаем, что в августе Фокус поинтересовался у юриста, какие категории женщин должны состоять на воинском учете.