Захищав Україну від початку вторгнення РФ: на фронті загинув ексмер Рави-Руської Микола Зінько

З початком повномасштабної війни Микола Зінько служив у ДФТГ "Свобода", а потім — заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

На війні загинув колишній міський голова Рави-Руської та голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" Микола Зінько. Про його загибель, у понеділок, 16 листопада 2026 року, повідомив лідер партії Олег Тягнибок на своїй офіційній сторінці у соцмережах.

Що відомо про Миколу Зінька

Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській. Із самого народження зростав у націоналістичному середовищі — мама Миколи народилася в Сибірі у родині репресованих, пише Тягнибок. Її батьки, родом зі Стрийщини, були вивезені через те, що дідів брат належав до УПА.

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка. Ще з університетських часів був прихильником "Свободи", членом організації став 2009 року.

Видео дня

Спершу активно долучався до акцій та інших заходів, згодом очолив Рава-Руську міську організацію "Свободи". Був депутатом Рава-Руської міської ради.

Із початком російсько-украінської війни добровільно пішов на фронт. Служив у свободівському добровольчому батальйоні "Січ". У 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської.

З початком повномасштабної війни знову відправився на фронт, спочатку служив у ДФТГ "Свобода", а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді. Як пише "Суспільне Львів", Микола Зінько брав участь у боях на Київщині та самостійно вчився стріляти з гранатомета.

"Микола був на рідкість відданою, щирою та чесною людиною. Людиною слова, принципів і великого серця. Надійним побратимом", — пише про Миколу Олег Тягнибок.

Наразі невідомо, за яких обставин загинув Микола Зінько та коли із ним попрощаються.

Нагадаємо, Фокус писав, що у перший день перемир’я в рамках гуманітарної операції в Олешках Херсонської області в Херсоні загинув прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Обертас.

Також ми писали, що Джессі Адамс приїхав із Канади, щоб рятувати тварин, яких люди не могли залишити під обстрілами, але під час евакуації на сході України російський FPV-дрон влучив у його автомобіль — поранення виявилися смертельними.