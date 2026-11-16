Защищал Украину с начала вторжения РФ: на фронте погиб бывший мэр Равы-Русской Николай Зинько

С началом полномасштабной войны Николай Зинько служил в ДФТГ "Свобода", а затем — заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

На войне погиб бывший мэр Равы-Русской и председатель Львовской областной организации ВО "Свобода" Николай Зинько. О его гибели в понедельник, 16 ноября 2026 года, сообщил лидер партии Олег Тягнибок на своей официальной странице в социальных сетях.

Что известно о Николае Зиньке

Николай Зинько родился в октябре 1987 года в Раве-Русской. С самого рождения он рос в националистической среде — мать Николая родилась в Сибири в семье репрессированных, пишет Тягнибок. Её родители, родом из Стрыйского района, были вывезены из-за того, что брат деда принадлежал к УПА.

Окончил факультет международных отношений Львовского национального университета им. И. Франко. Еще со студенческих лет был сторонником партии "Свобода", членом организации стал в 2009 году.

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Сначала активно участвовал в акциях и других мероприятиях, а впоследствии возглавил Рава-Русскую городскую организацию "Свободы". Был депутатом Рава-Русского городского совета.

С началом российско-украинской войны добровольно ушел на фронт. Служил в добровольческом батальоне "Сич" партии "Свобода". В 2015 году был отстранен от службы и стал мэром Равы-Русской.

С началом полномасштабной войны он вновь отправился на фронт, сначала служил в ДФТГ "Свобода", а затем заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Как пишет "Суспільне Львов", Николай Зинько участвовал в боях в Киевской области и самостоятельно учился стрелять из гранатомета.

"Николай был исключительно преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным товарищем", — пишет о Николае Олег Тягнибок.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах погиб Николай Зинько и когда с ним простятся.

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