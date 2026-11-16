В укритті Комишувахи загинула вчителька, яка приходила туди для проведення онлайн-уроків. Серед жертв удару РФ — рятувальники, медики, поліцейські. Є тіла, які досі не ідентифікували.

Увечері 16 листопада глава МВС Іван Вигівський повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці удару РФ по Комишувасі. Серед руїн виявили тіла 72 загиблих, ще четверо осіб зникли безвісти. Крім того, у перші години після влучання півторатонної російської бомби з-під завалів витягнули чотирьох живих: люди отримали важкі поранення і досі перебувають у лікарні. Сумарна кількість жертв — 80 людей.

Рятувальна операція у Комишувасі відбулась два тижні, написав Вигівський. Протягом цього часу РФ продовжувала бити по населеному пункту за 14 км від лінії фронту і рятувальники постійно перебували у небезпеці: нарахували 11 ударів по селищу і з них дев'ять — по місцю рятувальних робіт. На руїнах працювала спеціальна техніка та кінологи разом зі спеціально навченими псами: сподіваючись врятувати людей та витягнути усіх з-під завалів. Крім того, робили аналіз ДНК, щоб встановити імена загиблих.

Видео дня

Удар по Комишувасі — кінологи на місці атаки РФ 2 листопада Фото: ДСНС

У дописі очільника МВС — коротка інформація про людей, яких убили росіяни в укритті під школою у Комишувасі. Серед них — вчителька, яка вела онлайн-уроки для дітей, які виїхали з селища. Поруч з нею загинули поліцейські, рятувальники, працівники ЦНАП та гімназії, комунальники, рятувальники.

"Дякую поліцейським, рятувальникам, волонтерам та військовим, які ці два тижні працювали на місці пошуково-рятувальних робіт — за кілька кілометрів від лінії фронту та з постійною загрозою для власного життя", — написав Вигівський.

У дописі глави МВС — серія фото рятувальних робіт у Комишувасі. На одному фото бачимо, як рятувальники намагаються зрушити з місця бетонну плиту посеред руїн, при цьому з плити в усі боки стирчить зміцнювальна арматура. На іншому зображенні — група рятувальників у іншій частині підвалу, який частково зберігся після прильоту авіабомб РФ.

Удар по Комишувасі — уламки та арматура на місці атаки РФ 2 листопада Фото: Національна поліція

Удар по Комишувасі — рятувальники на місці атаки РФ 2 листопада Фото: ДСНС

Удар по Комишувасі — деталі атаки РФ 2 листопада

Зазначимо, Фокус писав про удар по Комишувасі, який стався зранку 2 листопада. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни скинули дев'ять бомб на школу, під якою раніше збудували укриття. Спершу був один удар авіабомб, після кого люди за закликом рятувальників спустились у захищений бункер. Після цього в бункер вдарив ФАБ-3000, який несе півтори тонни вибухівки. У перші хвилини після влучання стало відомо про загибель близько 40 людей, були сподівання, що когось врятують з-під завалів. CNN опублікувало кадри бодікамери поліцейського, який загинув у Комишувасі. Чути, як поліцейські та рятувальники отримали попередження про новий пуск КАБів та почали просити людей спуститись в укриття. Група жителів виконує це прохання: бачимо людей, які спокійно перебувають в бункері, а за мить — вибух та спалах вогню.

Нагадуємо, 7 листопада ГУР назвало імена російський військових, які здійснили удар по Комишувасі 2 листопада.