В укрытии в Камышевахе погибла учительница, которая приходила туда для проведения онлайн-уроков. Среди жертв удара РФ — спасатели, медики, полицейские. Есть тела, которые до сих пор не опознаны.

Вечером 16 ноября глава МВД Иван Выговский сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте удара РФ по Камышевахе. Среди руин обнаружили тела 72 погибших, еще четверо человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, в первые часы после попадания полуторатонной российской бомбы из-под завалов извлекли четверых выживших: люди получили тяжелые ранения и до сих пор находятся в больнице. Суммарное число жертв — 80 человек.

Спасательная операция в Камышевахе длилась две недели, написал Выговский. В течение этого времени РФ продолжала наносить удары по населенному пункту, расположенному в 14 км от линии фронта, и спасатели постоянно находились в опасности: было зафиксировано 11 ударов по поселку, из них девять — по месту проведения спасательных работ. На руинах работала специальная техника и кинологи вместе со специально обученными собаками: в надежде спасти людей и вытащить всех из-под завалов. Кроме того, проводился анализ ДНК, чтобы установить имена погибших.

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Удар по Камышевахе — кинологи на месте атаки РФ 2 ноября Фото: ГСЧС

В посте главы МВД — краткая информация о людях, убитых россиянами в укрытии под школой в Камышевахе. Среди них — учительница, которая проводила онлайн-уроки для детей, покинувших поселок. Рядом с ней погибли полицейские, спасатели, сотрудники ЦНАП и гимназии, коммунальщики, спасатели.

"Благодарю полицейских, спасателей, волонтеров и военных, которые эти две недели работали на месте поисково-спасательных работ — в нескольких километрах от линии фронта и под постоянной угрозой для собственной жизни", — написал Выговский.

В посте главы МВД — серия фотографий спасательных работ в Камышевахе. На одном фото видно, как спасатели пытаются сдвинуть с места бетонную плиту посреди руин, при этом из плиты во все стороны торчит арматура. На другом снимке — группа спасателей в другой части подвала, который частично сохранился после падения авиабомб РФ.

Удар по Камышевахе — обломки и арматура на месте атаки РФ 2 ноября Фото: Национальная полиция

Удар по Камышевахе — спасатели на месте атаки РФ 2 ноября Фото: ГСЧС

Удар по Камышевахе — подробности атаки РФ 2 ноября

Отметим, что Фокус писал об ударе по Камышувахе, который произошел утром 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне сбросили девять бомб на школу, под которой ранее было построено укрытие. Сначала был один удар авиабомбами, после чего люди по призыву спасателей спустились в защищенный бункер. Затем в бункер попала ФАБ-3000, несущая полторы тонны взрывчатки. В первые минуты после попадания стало известно о гибели около 40 человек, были надежды, что кого-то спасут из-под завалов. CNN опубликовало кадры с бодикамеры полицейского, погибшего в Камышевахе. Слышно, как полицейские и спасатели получили предупреждение о новом запуске КАБ и начали просить людей спуститься в укрытие. Группа жителей выполняет эту просьбу: мы видим людей, которые спокойно находятся в бункере, а через мгновение — взрыв и вспышка огня.

Напоминаем, что 7 ноября ГУР назвало имена российских военных, нанесших удар по Камышувахе 2 ноября.