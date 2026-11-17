Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді назвав удар по Кримському мосту "хуком цареві напередодні важливих геополітичних маневрів".

У соцмережах військовий написав, що сакральний міст "втомився" і настав час гумових човнів. Бровді запевнив, що "Москва впаде" через Крим.

"Мандри ж суходолом у "родную гавань" відтепер заграють новою палітрою. Гарантуємо", — підкреслив він.

Фото: Telegram / Мадяр

"Мадяр" уточнив, що спільна операція була проведена силами підрозділів глибинного ураження Військово-морських сил, ракетних військ та артилерії (РВіА), нещодавно створеного 7-го центру 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 1 окремого центру СБС та СБУ.

"Ми вистоїмо. Крим відбудуємо й відгодуємо", — традиційно завершив свій допис Бровді. Він також показав, чим били по мосту.

Видео дня

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кримський міст відновлять, і він буде "ще кращим, ніж раніше".

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по об’єкту, який є сакральним для кремлівського диктатора, став відповіддю на постійні атаки ЗС РФ на мости в українських містах.

Для атаки на нього використовувався цілий комплекс засобів ураження, зокрема дрони та ракети Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"".

У Кремлі, де після вчорашньої атаки на міст говорили про незначні пошкодження, сьогодні скликали екстрену нараду.

Слідчий комітет РФ заявив, що після атак 16 і 17 листопада "виявлено пошкодження конструкції", — які саме елементи постраждали та наскільки серйозно, у відомстві не уточнили. Там же порушили кримінальну справу щодо "терористичного акту" за статтею 205 Кримінального кодексу РФ, причому в повідомленні йдеться про атаки безпілотниками.

Нагадаємо, як виглядає міст на супутникових знімках після атаки.

Також повідомлялося, що в мережі з’явилося відео з моментом атаки на Кримський міст.