Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди назвал удар по Крымскому мосту "хуком царю накануне важных геополитических маневров".

В соцсетях военный написал, что сакральный мост "устал" и пришло время лодок. Бровди заверил, что "Москва ляжет" из-за Крыма.

"Путешествия же по суше в "родную гавань" отныне заиграют новой палитрой. Гарантируем", — подчеркнул он.

Фото: Telegram / Мадяр

"Мадяр" уточнил, что совместная операция осуществлена силами подразделений глубинного поражения Военно-морских сол, ракетных войск и артиллерии (РВиА), недавно созданного 7 центра 414 бригады "Птицы Мадяра", 1 отдельного центра СБС и СБУ.

"Мы выстоим. Крым отстроим и откормим", — традиционно завершил свой пост Бровди. Он также показал, чем били по мосту.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поспешил заверить, что Крымский мост восстановят, и он будет "еще лучше прежнего".

Видео дня

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по сакральному для кремлевского диктатора объекту стал ответом на постоянные атаки ВС РФ по мостах в украинских городах.

Для атаки по нему использовался целый комплекс средств поражения, включая дроны и ракеты Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун"".

В Кремле, где после вчерашней атаки на мост говорили о несущественных повреждениях, сегодня созвали экстренное совещание.

Следственный комитет РФ заявил, что после атак 16 и 17 ноября "имеются повреждения конструкции", — какие именно элементы пострадали и насколько серьезно, в ведомстве не уточнили. Там же возбудили уголовное дело о "террористическом акте" по статье 205 Уголовного кодекса РФ, причем в сообщении речь идет об атаках беспилотниками.

Напомним, как выглядит мост на спутниковых снимках после атаки.

Также сообщалось, что в сети появилось видео с моментом атаки по Крымскому мосту.