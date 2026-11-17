У Росії хочуть дозволити громадянам завершувати процедуру банкрутства зі списанням частини боргів, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони та вирушать воювати проти України. Відповідний законопроєкт уряд РФ вніс до Держдуми.

За даними The Moscow Times, законопроєкт стосується громадян, які підпишуть контракт із Міноборони РФ для виконання завдань так званої "спеціальної військової операції". Ідеться про військовослужбовців, зокрема мобілізованих та інших громадян, які укладуть контракт на строк від одного року.

Однак скористатися новими правилами зможуть не всі охочі. Є кілька важливих умов:

процедура банкрутства має бути відкрита до 1 листопада 2026 року;

загальна сума вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язковими платежами не повинна перевищувати 10 млн рублів;

військовий контракт має відповідати передбаченим законопроєктом вимогам, зокрема щодо строку служби.

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Пропозиція поширюється як на судові справи про банкрутство, так і на процедури позасудового банкрутства, розпочаті до визначеної дати.

Тобто йдеться не про автоматичне списання боргів кожному росіянину, який підпише контракт. Механізм призначений для людей, які вже перебувають у процедурі банкрутства та відповідають умовам майбутнього закону.

Які борги пропонують списувати

За задумом російського уряду, після звернення військовослужбовця до арбітражного суду процедура банкрутства має завершуватися за спеціальними правилами. Суд перевірятиме, чи відповідає заявник вимогам законопроєкту.

Якщо умови виконані, громадянина можуть звільнити від подальшого виконання вимог кредиторів, включених до реєстру, у межах установленого порядку. На час розгляду відповідного клопотання пропонують призупиняти реалізацію майна боржника та розрахунки з кредиторами.

Водночас законопроєкт не передбачає списання абсолютно всіх зобов'язань. Серед винятків — борги за аліментами, відшкодування шкоди життю та здоров'ю, виплати зарплати й вихідної допомоги, компенсація моральної шкоди, а також відшкодування збитків, завданих злочином.

Росія вже використовує списання кредитів як стимул для контрактників

Це не перша спроба російської влади пов'язати фінансову підтримку громадян із військовою службою. У травні 2026 року Володимир Путін підписав закон, який дозволив за визначених умов припиняти кредитні зобов'язання військовослужбовців та їхніх родин на суму до 10 млн рублів.

Тоді право на таку пільгу передбачили для окремих категорій громадян, які підписали контракт із Міноборони РФ строком щонайменше на рік після 1 травня 2026 року. Серед умов були наявність судового рішення про стягнення боргу або відкритого виконавчого провадження, а також оформлення кредиту до підписання контракту.

Окремо закон передбачав припинення кредитних зобов'язань у разі загибелі військовослужбовця або отримання ним інвалідності I групи. Таким чином, нова ініціатива розширює вже наявну систему фінансових пільг: тепер уряд пропонує окремий механізм для людей, які проходять процедуру банкрутства.

Розширення фінансових пільг відбувається на тлі значних втрат російської армії. Фокус писав, що після злому баз Росстату хакерське угруповання Silent Crow оприлюднило оцінку, за якою кількість загиблих росіян у війні проти України могла становити 450 100 осіб.

Також за оцінками The Economist, загальні втрати Росії у війні, включно із загиблими та пораненими, можуть становити від 1,4 до 2,1 млн осіб. Ці розрахунки ґрунтуються на окремому аналізі та не є прямим підтвердженням кількості загиблих за даними Росстату.