В России хотят разрешить гражданам завершить процедуру банкротства со списанием части долгов, если они подпишут контракт с Минобороны и отправятся воевать против Украины. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

По данным The Moscow Times, законопроект касается граждан, которые подпишут контракт с Минобороны РФ для выполнения задач так называемой "специальной военной операции". Речь идет о военнослужащих, в частности о мобилизованных, а также о других гражданах, которые заключат контракт сроком от одного года.

Однако воспользоваться новыми правилами смогут не все желающие. Есть несколько важных условий:

процедура банкротства должна быть открыта до 1 ноября 2026 года;

общая сумма требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам не должна превышать 10 млн рублей;

военный контракт должен соответствовать предусмотренным законопроектом требованиям, в частности в отношении срока службы.

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Данное предложение распространяется как на судебные дела о банкротстве, так и на процедуры внесудебного банкротства, начатые до указанной даты.

То есть речь идет не об автоматическом списании долгов каждому россиянину, подписавшему контракт. Этот механизм предназначен для людей, которые уже находятся в процессе банкротства и соответствуют условиям будущего закона.

Какие долги предлагают списать

Согласно замыслу российского правительства, после обращения военнослужащего в арбитражный суд процедура банкротства должна завершаться в соответствии со специальными правилами. Суд будет проверять, соответствует ли заявитель требованиям законопроекта.

Если условия выполнены, гражданина могут освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов, включенных в реестр, в установленном порядке. На время рассмотрения соответствующего ходатайства предлагается приостановить реализацию имущества должника и расчеты с кредиторами.

В то же время законопроект не предусматривает списания абсолютно всех обязательств. Среди исключений — задолженности по алиментам, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, выплаты заработной платы и выходного пособия, компенсация морального вреда, а также возмещение убытков, причиненных преступлением.

Россия уже использует списание кредитов в качестве стимула для контрактников

Это не первая попытка российских властей увязать финансовую поддержку граждан с военной службой. В мае 2026 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий при определенных условиях списать кредитные обязательства военнослужащих и их семей на сумму до 10 млн рублей.

Тогда право на такую льготу было предусмотрено для отдельных категорий граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ сроком не менее чем на год после 1 мая 2026 года. Среди условий были наличие судебного решения о взыскании долга или открытого исполнительного производства, а также оформление кредита до подписания контракта.

Кроме того, закон предусматривал прекращение кредитных обязательств в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы. Таким образом, новая инициатива расширяет уже существующую систему финансовых льгот: теперь правительство предлагает отдельный механизм для людей, проходящих процедуру банкротства.

Расширение финансовых льгот происходит на фоне значительных потерь российской армии. Фокус писал, что после взлома баз данных Росстата хакерская группировка Silent Crow обнародовала оценку, согласно которой число погибших россиян в войне против Украины могло составить 450 100 человек.

Кроме того, по оценкам The Economist, общие потери России в войне, включая погибших и раненых, могут составить от 1,4 до 2,1 млн человек. Эти расчёты основаны на отдельном анализе и не являются прямым подтверждением данных Росстата о количестве погибших.