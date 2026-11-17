Президент Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам обмінятися ракетами для ППО. Україна хоче отримати перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T із наявних запасів, а натомість передати союзникам нові ракети після їх виробництва.

Таку схему Зеленський запропонував під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє Clash Report. Цей механізм має допомогти Києву швидше поповнити дефіцитні запаси засобів ППО, не очікуючи на тривале виготовлення нових боєприпасів.

"Це не пожертва. Це обмін. Це спосіб розв'язати нашу нагальну проблему й водночас допомогти вам отримати новіші ракети для власної оборони", — пояснив Зеленський.

Як працюватиме запропонований обмін ракетами

За задумом президента, Україна має отримати перехоплювачі, які партнери вже мають на складах і можуть передати без очікування нових виробничих партій. Натомість союзники згодом отримають ракети, які Київ уже замовив, після завершення їх виробництва. Таким чином, партнери не просто передаватимуть Україні власні запаси, а зможуть поповнити їх пізніше новими боєприпасами.

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Зеленський наголосив, що потреба України в ракетах є терміновою, тоді як черги на виготовлення нових перехоплювачів залишаються довгими.

"Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T із запасів, які вже є у вас зараз. Натомість ми можемо передати вам нові ракети, які Україна вже замовила, щойно їх виготовлять", — сказав президент.

Він також звернувся до США та інших партнерів із проханням розглянути цю пропозицію. За словами глави держави, це справедлива угода, яка дасть змогу одночасно вирішити нагальну потребу України та допомогти союзникам оновити власні арсенали.

Зеленський вчергове нагадав партнерам, що протиповітряна оборона — пріоритет України. Росія продовжує атакувати українські міста та інфраструктуру ударними безпілотниками типу "Shahed", крилатими й балістичними ракетами.

Для протидії таким загрозам Україні потрібні різні системи ППО та достатня кількість боєприпасів до них. Зокрема, комплекси Patriot мають важливе значення для перехоплення балістичних ракет, якими російська армія атакує українські міста та критичну інфраструктуру.

"Ці ракети-перехоплювачі не повинні лежати на складах. Вони повинні бути в батареях протиповітряної оборони, захищати наші міста, містечка та села від російських ударів і рятувати життя", — наголосив президент.

Він також зауважив, що наявні у партнерів запаси могли б допомогти Україні посилити захист неба ще до того, як будуть готові нові замовлені ракети.

Раніше Фокус писав, що Україна іноді отримує ракети для ППО буквально по кілька одиниць, а домовленості про їх передавання залежать від рішень лідерів держав.

Також Фокус повідомляв, що Україна отримала новий пакет ракет для систем NASAMS і продовжувала переговори з партнерами щодо додаткових боєприпасів для Patriot.