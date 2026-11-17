Президент Владимир Зеленский предложил международным партнерам обменяться ракетами для ПВО. Украина хочет получить перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов, а взамен передать союзникам новые ракеты после их производства.

Такую схему Зеленский предложил в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает Clash Report. Этот механизм должен помочь Киеву быстрее пополнить дефицитные запасы средств ПВО, не дожидаясь длительного производства новых боеприпасов.

"Это не пожертвование. Это обмен. Это способ решить нашу насущную проблему и одновременно помочь вам получить более современные ракеты для собственной обороны", — пояснил Зеленский.

Как будет работать предложенный обмен ракетами

По замыслу президента, Украина должна получить перехватчики, которые у партнеров уже есть на складах и которые они могут передать без ожидания новых производственных партий. В свою очередь, союзники впоследствии получат ракеты, которые Киев уже заказал, после завершения их производства. Таким образом, партнеры не просто будут передавать Украине собственные запасы, но и смогут пополнить их позже новыми боеприпасами.

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Зеленский подчеркнул, что потребность Украины в ракетах носит срочный характер, в то время как очереди на изготовление новых перехватчиков по-прежнему остаются длинными.

"Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из запасов, которые у вас уже есть. Взамен мы можем передать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, как только их изготовят", — сказал президент.

Он также обратился к США и другим партнерам с просьбой рассмотреть это предложение. По словам главы государства, это справедливое соглашение, которое позволит одновременно удовлетворить насущную потребность Украины и помочь союзникам обновить свои арсеналы.

Зеленский в очередной раз напомнил партнерам, что противовоздушная оборона — приоритет Украины. Россия продолжает наносить удары по украинским городам и инфраструктуре с помощью ударных беспилотников типа "Shahed", крылатых и баллистических ракет.

Для противодействия таким угрозам Украине необходимы различные системы ПВО и достаточное количество боеприпасов к ним. В частности, комплексы Patriot играют важную роль в перехвате баллистических ракет, которыми российская армия наносит удары по украинским городам и критически важной инфраструктуре.

"Эти ракеты-перехватчики не должны простаивать на складах. Они должны находиться в батареях противовоздушной обороны, защищать наши города, поселки и села от российских ударов и спасать жизни", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что имеющиеся у партнеров запасы могли бы помочь Украине усилить защиту воздушного пространства ещё до того, как будут готовы новые заказанные ракеты.

Ранее Фокус писал, что Украина иногда получает ракеты для ПВО буквально по несколько штук, а договоренности об их передаче зависят от решений лидеров государств.

Кроме того, Фокус сообщал, что Украина получила новый пакет ракет для систем NASAMS и продолжала переговоры с партнерами о поставках дополнительных боеприпасов для Patriot.