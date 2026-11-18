Під час чергової російської атаки на Дніпро було пошкоджено будівлю почесного консульства Австрії. Приміщення зазнало серйозних пошкоджень, через що консульство перейшло тимчасово на дистанційний формат роботи.

Внаслідок пошкоджень приміщення консульства через ворожі удари наразі прийом відвідувачів у будівлі неможливий. Про це 17 листопада повідомили на Facebook-сторінці консульства.

"Унаслідок ворожих ударів по місту Дніпро приміщення Почесного консульства зазнало серйозних пошкоджень, що наразі унеможливлює прийом відвідувачів в офісі", — заявили у відомстві.

Будівля почесного консульства Австрії у Дніпрі пошкоджена через атаку РФ Фото: Facebook

Австрійські дипломати відреагували на такі дії росіян. Вони наголосили у дописі у мережі X, що засуджують російські удари по Дніпру, і нагадали, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру суперечать нормам міжнародного права.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на місто Дніпро, в результаті яких також було пошкоджено Почесне консульство Австрії. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил!", — заявили дипломати.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також прокоментував пошкодження консульства. Він повідомив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, і назвав цей удар черговим прикладом цілеспрямованих нападів Росії на цивільну інфраструктуру, а також на дипломатичні та консульські установи. Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення тиску на Москву та наголосив на важливості притягнення РФ до відповідальності за такі дії.

"Росія має відшкодувати всі заподіяні нею збитки. Реєстр збитків, у якому наразі відкрито всі 43 категорії претензій, має стати ефективним інструментом для забезпечення реального відшкодування шкоди, заподіяної російською агресією", — заявив глава МЗС.

Варто додати, що також увечері 17 листопада один із російських дронів поцілив по території парку у Дніпрі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок цього щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Нагадаємо, напередодні РФ масовано атакувала Україну балістикою: вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Смілі на Черкащині.

Також у вівторок Угорщина на 2 дні обмежила рух поїздів до Мукачева через російську атаку на Закарпаття.