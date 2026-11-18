В ходе очередной российской атаки на Днепр было повреждено здание почетного консульства Австрии. Помещение получило серьезные повреждения, в связи с чем консульство временно перешло на удаленный режим работы.

В связи с повреждениями помещений консульства, вызванными вражескими ударами, в настоящее время прием посетителей в здании невозможен. Об этом 17 ноября сообщили на странице консульства в Facebook.

"В результате вражеских ударов по городу Днепр здание Почетного консульства получило серьезные повреждения, что в настоящее время делает невозможным прием посетителей в офисе", — заявили в ведомстве.

Здание почетного консульства Австрии в Днепре повреждено в результате атаки РФ Фото: Facebook

Австрийские дипломаты отреагировали на такие действия россиян. В своём посте в сети X они подчеркнули, что осуждают российские удары по Днепру, и напомнили, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру противоречат нормам международного права.

Видео дня

"Мы решительно осуждаем нападения России на город Днепр, в результате которых также было повреждено Почетное консульство Австрии. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила!", — заявили дипломаты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также прокомментировал повреждение консульства. Он сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, и назвал этот удар очередным примером целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения. Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Москву и подчеркнул важность привлечения РФ к ответственности за такие действия.

"Россия должна возместить весь причиненный ею ущерб. Реестр ущерба, в котором в настоящее время открыты все 43 категории претензий, должен стать эффективным инструментом для обеспечения реального возмещения ущерба, причиненного российской агрессией", — заявил глава МИД.

Стоит добавить, что также вечером 17 ноября один из российских дронов нанес удар по территории парка в Днепре, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. В результате этого по меньшей мере два человека получили ранения.

Напомним, накануне РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Смиле в Черкасской области.

Кроме того, во вторник Венгрия на 2 дня ограничила движение поездов до Мукачево из-за российского нападения на Закарпатье.