Россия повредила почетное консульство Австрии в Днепре: в Вене отреагировали на атаку (фото)
В ходе очередной российской атаки на Днепр было повреждено здание почетного консульства Австрии. Помещение получило серьезные повреждения, в связи с чем консульство временно перешло на удаленный режим работы.
В связи с повреждениями помещений консульства, вызванными вражескими ударами, в настоящее время прием посетителей в здании невозможен. Об этом 17 ноября сообщили на странице консульства в Facebook.
"В результате вражеских ударов по городу Днепр здание Почетного консульства получило серьезные повреждения, что в настоящее время делает невозможным прием посетителей в офисе", — заявили в ведомстве.
Австрийские дипломаты отреагировали на такие действия россиян. В своём посте в сети X они подчеркнули, что осуждают российские удары по Днепру, и напомнили, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру противоречат нормам международного права.
"Мы решительно осуждаем нападения России на город Днепр, в результате которых также было повреждено Почетное консульство Австрии. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила!", — заявили дипломаты.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также прокомментировал повреждение консульства. Он сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, и назвал этот удар очередным примером целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения. Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Москву и подчеркнул важность привлечения РФ к ответственности за такие действия.
"Россия должна возместить весь причиненный ею ущерб. Реестр ущерба, в котором в настоящее время открыты все 43 категории претензий, должен стать эффективным инструментом для обеспечения реального возмещения ущерба, причиненного российской агрессией", — заявил глава МИД.
Стоит добавить, что также вечером 17 ноября один из российских дронов нанес удар по территории парка в Днепре, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. В результате этого по меньшей мере два человека получили ранения.
Напомним, накануне РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Смиле в Черкасской области.
Кроме того, во вторник Венгрия на 2 дня ограничила движение поездов до Мукачево из-за российского нападения на Закарпатье.