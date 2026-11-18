У жовтні Росія імпортувала морем рекордні 390 тисяч тонн бензину — на тлі дефіциту пального, який посилюється через удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Найбільшим постачальником стало Марокко.

Також Росія отримувала пальне з Туреччини, а в жовтні вперше почала закуповувати бензин у Єгипті. Таким чином з експортера Москва перетворюється в імпортера, пише FT.

Аналітик Kpler Суміт Рітолія вважає, що така ситуація свідчить про зміну ролі Росії на світовому ринку нафтопродуктів.

"Положення Росії на світовому ринку нафтопродуктів поступово змінюється — з великого експортного центру на дедалі значущішого імпортера, і це примітний розворот", — зазначив він.

Звідки Росія імпортує бензин

Географія постачань змінюється на тлі проблем російської нафтопереробної галузі. Якщо раніше важливим постачальником була Індія, то тепер вона різко скоротила експорт бензину до Росії. У серпні, на піку паливної кризи, індійські поставки ще відігравали помітну роль.

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Туреччина долучилася до постачання бензину в Росію в липні. У жовтні до неї та Марокко додався Єгипет, який уперше відправив пальне на російський ринок.

Окрім морського імпорту, Росія продовжує купувати бензин у сусідніх країнах. За наведеними у матеріалі FT даними, за чотири місяці поставки з Білорусі становили 600 тисяч тонн. Ще близько 8 тисяч тонн російські нафтові компанії отримали з Казахстану.

Як атаки на НПЗ впливають на паливний ринок РФ

Проблеми з бензином у Росії загострилися на тлі регулярних українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Пошкодження заводів і вимушені зупинки обладнання скорочують можливості виробляти пальне всередині країни, зазначається у матеріалі видання.

Рекордні закупівлі за кордоном свідчать, що власного виробництва та наявних каналів постачання дедалі частіше недостатньо для покриття попиту.

Раніше Фокус писав, що українські сили у 2026 році завдали понад 200 ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Серед цілей були нафтопереробні заводи, а також інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Остання атака сталась минулої ночі. Краснодарський край Росії масовано атакували безпілотники, а після серії ударів повідомлялось про влучання одразу по двох великих нафтопереробних заводах регіону.