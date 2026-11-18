В октябре Россия импортировала морским путём рекордные 390 тысяч тонн бензина — на фоне дефицита топлива, который усугубляется из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Крупнейшим поставщиком стало Марокко.

Кроме того, Россия получала топливо из Турции, а в октябре впервые начала закупать бензин в Египте. Таким образом, Москва превращается из экспортера в импортера, пишет FT.

Аналитик Kpler Сумит Ритолия считает, что такая ситуация свидетельствует об изменении роли России на мировом рынке нефтепродуктов.

"Положение России на мировом рынке нефтепродуктов постепенно меняется — из крупного экспортного центра она превращается во всё более значимого импортера, и это примечательный поворот", — отметил он.

Откуда Россия импортирует бензин

География поставок меняется на фоне проблем российской нефтеперерабатывающей отрасли. Если раньше важным поставщиком была Индия, то теперь она резко сократила экспорт бензина в Россию. В августе, на пике топливного кризиса, индийские поставки ещё играли заметную роль.

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В июле Турция присоединилась к поставкам бензина в Россию. В октябре к ней и Марокко присоединился Египет, который впервые отправил топливо на российский рынок.

Помимо морского импорта, Россия продолжает закупать бензин в соседних странах. Согласно данным, приведенным в материале FT, за четыре месяца поставки из Беларуси составили 600 тысяч тонн. Еще около 8 тысяч тонн российские нефтяные компании получили из Казахстана.

Как атаки на НПЗ влияют на топливный рынок РФ

Проблемы с бензином в России обострились на фоне регулярных украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Повреждения заводов и вынужденные остановки оборудования сокращают возможности по производству топлива внутри страны, отмечается в материале издания.

Рекордные закупки за рубежом свидетельствуют о том, что собственного производства и имеющихся каналов поставок всё чаще бывает недостаточно для удовлетворения спроса.

Ранее Фокус сообщал, что в 2026 году украинские войска нанесли более 200 ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. Среди целей были нефтеперерабатывающие заводы, а также другие объекты топливно-энергетического комплекса.

Последняя атака произошла прошлой ночью. Краснодарский край России подвергся массированной атаке беспилотников, а после серии ударов поступили сообщения о попаданиях сразу по двум крупным нефтеперерабатывающим заводам региона.