Китай із 18 листопада запровадив нові обмеження на експорт двигунів і радіомодулів для дронів, які, в тому числі використовує РФ. Нові правила набули чинності в день візиту диктатора Путіна до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства комерції КНР №49, оприлюдненому 19 жовтня. Документ підготували спільно з Головним митним управлінням Китаю та Департаментом розвитку озброєнь Центральної військової ради. Китайська влада пояснила рішення необхідністю захисту національної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження озброєнь, пише The Moscow Times.

Які компоненти для безпілотників потрапили під обмеження

Нові правила передбачають експортний контроль за кількома категоріями обладнання, яке може використовуватися для виробництва та керування безпілотниками.

Зокрема, спеціальний дозвіл на вивезення з Китаю тепер потрібен для:

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Реактивних двигунів із тягою від 400 ньютонів.

Інших двигунів для БпЛА з максимальною тривалою потужністю понад 16 кВт.

Радіомодулів із потужністю випромінювання від 30 dBm або здатністю керувати більш ніж 10 безпілотниками одночасно.

Безколекторних електродвигунів для дронів, які відповідають визначеним технічним характеристикам.

Електронних регуляторів швидкості двигунів, що відповідають установленим параметрам.

Без відповідної ліцензії вивозити продукцію, яка підпадає під контроль, не можна. Важливо, що для електродвигунів та регуляторів швидкості передбачені додаткові технічні критерії.

Що Україна знає про китайські деталі в російських "Шахедах"

У Києві заявили, що українська сторона передавала Пекіну інформацію про китайські комплектуючі, які виявляють у російських безпілотниках, ракетах та іншому озброєнні. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк привітав запровадження нових обмежень.

"Дякуємо Китаю за нові заходи експортного контролю щодо дронів", — написав він.

За словами посадовця, українська сторона зіставила перелік компонентів, які потрапили під нові обмеження, з китайськими деталями, виявленими в російських ударних і розвідувальних безпілотниках.

Водночас Власюк звернув увагу на те, що нові правила охоплюють не всі компоненти, які використовує російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, поза переліком обмежень залишилися окремі антени для протидії радіоелектронним перешкодам, навігаційні модулі, антени HARXON, камери підвісів та сервоприводи, які виявляли в російських безпілотниках.

"Це охоплює лише частину того, що має значення для російської зброї, але це початок", — наголосив представник президента.

Він також повідомив, що українська влада передала китайській стороні детальну інформацію про відповідні компоненти та їхніх виробників. У Києві розраховують на суворе дотримання нових правил експортного контролю.

Раніше Фокус писав, що в російських "Шахедах" дедалі частіше виявляють компоненти китайського виробництва. За даними Головного управління розвідки України, частка китайської електроніки в окремих досліджених зразках "Герань-2" сягала 60–65%.

Також Фокус повідомляв, що Росія почала використовувати вдосконалені реактивні "Шахеди" з китайськими двигунами. За даними The Wall Street Journal, такі безпілотники можуть розвивати швидкість до 500 км/год, що ускладнює їх перехоплення українською протиповітряною обороною.