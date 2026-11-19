С 18 ноября Китай ввел новые ограничения на экспорт двигателей и радиомодулей для дронов, которые, в том числе, использует РФ. Новые правила вступили в силу в день визита диктатора Путина в Китай для встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР № 49, опубликованном 19 октября. Документ был подготовлен совместно с Главным таможенным управлением Китая и Департаментом развития вооружений Центрального военного совета. Китайские власти объяснили это решение необходимостью защиты национальной безопасности и выполнения международных обязательств по нераспространению вооружений, пишет The Moscow Times.

Какие компоненты для беспилотников попали под ограничения

Новые правила предусматривают экспортный контроль над несколькими категориями оборудования, которое может использоваться для производства и управления беспилотниками.

В частности, специальное разрешение на вывоз из Китая теперь требуется для:

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Реактивных двигателей с тягой от 400 ньютонов.

Других двигателей для БПЛА с максимальной длительной мощностью свыше 16 кВт.

Радиомодулей с мощностью излучения от 30 дБм или способностью управлять более чем 10 беспилотниками одновременно.

Бесщеточных электродвигателей для дронов, соответствующих установленным техническим характеристикам.

Электронных регуляторов скорости двигателей, соответствующих установленным параметрам.

Без соответствующей лицензии вывозить продукцию, подпадающую под контроль, нельзя. Важно, что для электродвигателей и регуляторов скорости предусмотрены дополнительные технические критерии.

Что Украина знает о китайских деталях в российских "Шахедах"

В Киеве заявили, что украинская сторона передавала Пекину информацию о китайских комплектующих, обнаруживаемых в российских беспилотниках, ракетах и другом вооружении. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк приветствовал введение новых ограничений.

"Благодарим Китай за новые меры экспортного контроля в отношении дронов", — написал он.

По словам чиновника, украинская сторона сопоставила перечень компонентов, попавших под новые ограничения, с китайскими деталями, обнаруженными в российских ударных и разведывательных беспилотниках.

В то же время Власюк обратил внимание на то, что новые правила охватывают не все компоненты, используемые российским военно-промышленным комплексом.

В частности, в перечень ограничений не вошли отдельные антенны для противодействия радиоэлектронным помехам, навигационные модули, антенны HARXON, камеры подвесов и сервоприводы, которые обнаруживались в российских беспилотниках.

"Это охватывает лишь часть того, что имеет значение для российского оружия, но это только начало", — подчеркнул представитель президента.

Он также сообщил, что украинские власти передали китайской стороне подробную информацию о соответствующих компонентах и их производителях. В Киеве рассчитывают на строгое соблюдение новых правил экспортного контроля.

Ранее Фокус писал, что в российских "Шахедах" всё чаще обнаруживают компоненты китайского производства. По данным Главного управления разведки Украины, доля китайской электроники в отдельных исследованных образцах "Герань-2" достигала 60–65%.

Кроме того, Фокус сообщал, что Россия начала использовать усовершенствованные реактивные "Шахеды" с китайскими двигателями. По данным The Wall Street Journal, такие беспилотники могут развивать скорость до 500 км/ч, что затрудняет их перехват украинской противовоздушной обороной.