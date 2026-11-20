У Броварській міській територіальній громаді з 20 листопада 2026 року запровадили режим світломаскування. Заходи мають ускладнити виявлення діяльності Сил оборони та важливих об'єктів під час російських атак.

Про нові правила повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму офіційному Telegram-каналі. Режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00 у населених пунктах громади частково або повністю. Будуть затемнювати вулиці, парки, заклади, рекламні конструкції та об'єкти інфраструктури.

Зокрема, обмеження стосуватимуться:

вулиць і парків;

закладів та установ будь-якої форми власності;

рекламних щитів і білбордів;

об'єктів інфраструктури.

Водночас рівень затемнення визначатимуть з урахуванням оперативної та безпекової ситуації. Окремо враховуватимуть необхідність збереження освітлення на перехрестях і дорогах державного значення.

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Як працюватиме часткове затемнення

Якщо повне вимкнення освітлення недоцільне, його рівень знижуватимуть кількома способами.

Зокрема, на відкритих проходах, проїздах і територіях підприємств, установ та організацій передбачено:

вимкнення частини вуличних світильників;

встановлення ламп меншої потужності;

використання регуляторів напруги.

Такі заходи мають забезпечити необхідний рівень маскування, водночас враховуючи безпеку пересування та роботи підприємств.

Де освітлення залишатимуть під час світломаскування

Окремі вимоги передбачені для місць, де повне затемнення може створити додаткові ризики.

Зокрема, освітлення забезпечуватимуть:

у місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

на небезпечних ділянках шляхів евакуації до захисних споруд цивільного захисту;

біля входів до укриттів.

Для цього використовуватимуть маскувальне стаціонарне або автономне освітлення, а також переносні ліхтарі.

Як раніше писав Фокус, на засіданні Ради оборони Київщини обговорювали додаткові обмеження освітлення. Відповідний запит надійшов від військових.

Також ми пояснювали, для чого військові наполягають на обмеженні освітлення в темний час доби.