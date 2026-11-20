В Броварской городской территориальной общине с 20 ноября 2026 года введён режим светомаскировки. Эти меры призваны затруднить обнаружение деятельности Сил обороны и важных объектов во время российских атак.

О новых правилах сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своем официальном Telegram-канале. Режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00 в населенных пунктах общины частично или полностью. Будут затемнять улицы, парки, заведения, рекламные конструкции и объекты инфраструктуры.

В частности, ограничения коснутся:

улиц и парков;

заведений и учреждений любой формы собственности;

рекламных щитов и билбордов;

объектов инфраструктуры.

При этом степень затемнения будет определяться с учетом оперативной обстановки и ситуации с безопасностью. Отдельно будет учитываться необходимость обеспечения освещения на перекрестках и дорогах государственного значения.

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Как будет проходить частичное затмение

Если полное отключение освещения нецелесообразно, его уровень будут снижать несколькими способами.

В частности, на открытых проходах, проездах и территориях предприятий, учреждений и организаций предусмотрено:

отключение части уличных светильников;

установка ламп меньшей мощности;

использование регуляторов напряжения.

Такие меры должны обеспечить необходимый уровень маскировки, при этом учитывая безопасность передвижения и работы предприятий.

Где будет оставаться освещение во время светомаскировки

Особые требования предусмотрены для мест, где полное затемнение может создать дополнительные риски.

В частности, освещение будут обеспечивать:

в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

на опасных участках путей эвакуации к защитным сооружениям гражданской защиты;

у входов в укрытия.

Для этого будут использоваться маскирующее стационарное или автономное освещение, а также переносные фонари.

Как ранее писал Фокус, на заседании Совета обороны Киевской области обсуждались дополнительные ограничения на освещение. Соответствующий запрос поступил от военных.

Кроме того, мы объясняли, почему военные настаивают на ограничении освещения в темное время суток.