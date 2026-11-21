У ніч проти 21 листопада російські війська атакували Харківську, Рівненську, Київську та Запорізьку області.

На Харківщині внаслідок влучання безпілотника у п'ятиповерхівку постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. На Рівненщині поранення дістала одна людина, у Києві загорілися два приватні будинки, а в Запоріжжі під ударом опинився дитячий садок.

Харківщина

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував селище Солоницівка на Харківщині. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару постраждали 11 людей, серед них двоє дітей — 12-річний та 14-річний хлопчики. Усім пораненим надають медичну допомогу.

Після влучання виникла пожежа площею 250 квадратних метрів. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частину технічного поверху.

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Крім багатоповерхівки, пошкоджень зазнали інші багатоквартирні та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС. На місці працювали кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади та вогнеборці місцевої пожежної команди.

Наслідки удару РФ по Харківщині, 21 листопада

Рівненщина

Уночі російські війська атакували цивільне підприємство на Рівненщині, повідомляє ДСНС Рівненщини.

Унаслідок удару одна людина дістала поранення, будівля підприємства була зруйнована. На території виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС та інші екстрені служби прибули на місце й ліквідували займання. Роботи з усунення наслідків російської атаки завершили.

Наслідки удару РФ по Рівненщини, 21 листопада

Київ

Вранці 21 листопада російські війська атакували столицю.

У Подільському районі Києва внаслідок ворожого удару загорілися два приватні житлові будинки.

"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двох приватних житлових будинків", — повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих у столиці немає.

Наслідки удару РФ по Києву, 21 листопада

Запоріжжя

У ніч проти 21 листопада російські війська також атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дитячий садок.

Крім того, у квартирі сусіднього п'ятиповерхового будинку виникла пожежа.

Як повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, унаслідок атаки поранення дістав 63-річний чоловік. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю, 21 листопада

Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.

20 листопада війська Росії атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ протягом ранку повідомляли про рух повітряних цілей над низкою областей, зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.