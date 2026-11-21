В ночь на 21 ноября российские войска атаковали Харьковскую, Ровенскую, Киевскую и Запорожскую области.

В Харьковской области в результате попадания беспилотника в пятиэтажный дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В Ровенской области ранение получила одна людина, в Киеве загорелись два частных дома, а в Запорожье под ударом оказался детский сад.

Харьковская область

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал поселок Солоницывка в Харьковской области. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В результате удара пострадали 11 человек, в том числе двое детей — 12-летний и 14-летний мальчики. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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После попадания разгорелся пожар площадью 250 квадратных метров. Огонь охватил квартиры на четвёртом и пятом этажах, а также часть технического этажа.

Помимо многоэтажного дома, повреждения получили другие многоквартирные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.

К ликвидации последствий нападения были привлечены подразделения ГСЧС. На месте работали кинологи, саперы, психологи, офицеры-спасатели общины и пожарные местной пожарной части.

Последствия удара РФ по Харьковской области, 21 ноября

Ровенская область

Ночью российские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области, сообщает ГСЧС Ровенской области.

В результате удара один человек получил ранения, здание предприятия было разрушено. На территории возник пожар.

Спасатели ГСЧС и другие экстренные службы прибыли на место и потушили возгорание. Работы по ликвидации последствий российской атаки завершены.

Последствия удара РФ по Ровенской области, 21 ноября

Киев

Утром 21 ноября российские войска атаковали столицу.

В Подольском районе Киева в результате вражеского удара загорелись два частных жилых дома.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов", — сообщили в Киевской городской военной администрации.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в столице нет.

Последствия удара РФ по Киеву, 21 ноября

Запорожье

В ночь на 21 ноября российские войска также атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад.

Кроме того, в квартире соседнего пятиэтажного дома произошел пожар.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин, в результате атаки ранения получил 63-летний мужчина. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

Последствия удара РФ по Запорожью, 21 ноября

Напомним, что Фокус сообщал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов различных типов, из них — около 120 реактивных.

20 ноября российские войска нанесли удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. В течение утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении воздушных целей над рядом областей, в частности в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.