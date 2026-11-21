Пожары, разрушенное предприятие и раненые мирные жители: что известно о ночной атаке России
В ночь на 21 ноября российские войска атаковали Харьковскую, Ровенскую, Киевскую и Запорожскую области.
В Харьковской области в результате попадания беспилотника в пятиэтажный дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В Ровенской области ранение получила одна людина, в Киеве загорелись два частных дома, а в Запорожье под ударом оказался детский сад.
Харьковская область
Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал поселок Солоницывка в Харьковской области. Вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В результате удара пострадали 11 человек, в том числе двое детей — 12-летний и 14-летний мальчики. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
После попадания разгорелся пожар площадью 250 квадратных метров. Огонь охватил квартиры на четвёртом и пятом этажах, а также часть технического этажа.
Помимо многоэтажного дома, повреждения получили другие многоквартирные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.
К ликвидации последствий нападения были привлечены подразделения ГСЧС. На месте работали кинологи, саперы, психологи, офицеры-спасатели общины и пожарные местной пожарной части.
Ровенская область
Ночью российские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области, сообщает ГСЧС Ровенской области.
В результате удара один человек получил ранения, здание предприятия было разрушено. На территории возник пожар.
Спасатели ГСЧС и другие экстренные службы прибыли на место и потушили возгорание. Работы по ликвидации последствий российской атаки завершены.
Киев
Утром 21 ноября российские войска атаковали столицу.
В Подольском районе Киева в результате вражеского удара загорелись два частных жилых дома.
"В Подольском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов", — сообщили в Киевской городской военной администрации.
На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в столице нет.
Запорожье
В ночь на 21 ноября российские войска также атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад.
Кроме того, в квартире соседнего пятиэтажного дома произошел пожар.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин, в результате атаки ранения получил 63-летний мужчина. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, что Фокус сообщал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов различных типов, из них — около 120 реактивных.
20 ноября российские войска нанесли удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. В течение утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении воздушных целей над рядом областей, в частности в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.