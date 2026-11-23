У Москві замовлять два залізничні пороми для Калінінградської області на суднобудівному заводі у Керчі на ТОТ Криму. Пороми вартістю 50 млрд рублів мають збудувати з 2026 по 2030 роки.

Кремль стривожився можливістю блокування Калінінградської області, тому вирішив збудувати два залізничні пороми для рейсів з Балтійська в Усть-Лугу, повідомили на порталі уряду РФ. Пороми замовлять на "Суднобудівельному заводі ім. Б.Е. Бутомі" в Керчі. Відповідне рішення озвучили на засіданні 23 листопада — через п'ять днів після руйнування Кримського мосту та блокування судноплавної частини Керченської протоки. Російський уряд не уточнив, яким чином величезні судна, які перевозять по 50 залізничних вагонів, доправлять у Балтійське море.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін зачитав доповідь про поточні проблеми і як він планує їх розв'язати. Серед інших, говорили про Калінінградську область — про проблеми з її географічним розташуванням та з тим, що є "протиправні дії деяких країн, які порушують логістичні ланцюжки та ускладнюють роботу місцевих підприємств". Щоб розв'язати ці проблеми, збудуть два залізничні пороми, які курсуватимуть між портами Балтійськ та Усть-Луга.

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Фото: Google Maps

Кошти на будівництво поромів виділять з Фонду національного добробуту. Сумарна вартість проєкту — до 50 млрд руб. На урядовому порталі РФ уточнили, що з ФНД дадуть 38,1 млрд руб., а з федерального бюджету — решта. Розпорядження щодо поромів датоване 6 листопада 2026 року. У документі пояснили, що через європейські санкції на транзит та імпорт російських товарів погіршується товарооборот залізницею і тому єдиним альтернативним шляхом стануть морські перевезення. З'ясувалось, що до 2030 року виведуть з експлуатації два пороми, які сьогодні ходять між Балтійськом та Усть-Лугою — це судна "Балтийск" та "Амбал". Замість них з 2026 по 2030 рік планують запустити два пороми, які збудують в Керчі.

Фото: Скриншот

Зауважмо, рішення про будівництво поромів на заводі у Керчі прийняли за два тижні до удару України по Кримському мосту. На засіданні уряду РФ 23 листопада не врахували обвалу автомобільної секції та проблем з судноплавством.

Ситуація в Калінінграді — деталі

На порталі "Морские вести России" є інформація про деталі перевезень залізничними поромами з Ленінградської області РФ в Калінінградський анклав. Вказано, що між цими регіонами ходило чотири пороми, з них "Балтийск" не працював та був на ремонті: збудований у 1984 році. Також пояснили, що навантаження на ці пороми зросло після 2022 року, коли Литва заблокувала залізничні перевезення через напад РФ на Україну. Наявні на 2023 пороми — "Балтийск" (поміщається 115 вагонів та 75 машин), "Амбал" (аналогічно), "Маршал Рокоссовский" і "Генерал Черняховский" (по 80 вагонів та 15 машин на кожному).

Зазначимо, у жовтні 2026 року у Калінінградській області РФ пролунали сирени через сигнал повітряної тривоги. Після цього росіяни получили звуки вибухів і в Калінінграді повністю зникло світло.

Нагадуємо, 21 листопада у Калінінграді пролунала повітряна тривога, у місті закрили аеропорт та зник інтернет.