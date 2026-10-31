Світло зникло по всьому місту: у російському Калінінграді стався масштабний блекаут (відео)

У ніч на 31 жовтня у російському місті Калінінград, розташованому у Центральній Європі, стався масштабний блекаут. Електрика раптом зникла по всьому місту.

Також масові перебої зі світлом спостерігалися на території усієї Калінінградської області. Про це повідомили OSINT-канали з посиланням на дані очевидців.

Місцеві ЗМІ також пишуть про масштабний блекаут у регіоні. Електроенергія зокрема зникла у Гур'євську, Світлогорську, Пioнерському, Янтарному, Гвардійську, Багратіонівську та інших населених пунктах. Також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Блекаут у Калінінграді

Невдовзі місцева влада прокоментувала ситуацію з електропостачанням у Калінінградській області. Чиновники розповіли, що на Калінінградській ТЕЦ-2 спрацювала протиаварійна автоматика, що спричинило відключення частини обладнання.

Видео дня

Через інцидент енергетикам довелося терміново розподілити навантаження на інші станції калінінградської генерації. Чиновники запевнили, що відповідні служби вже працюють над відновленням енергопостачання.

Варто зауважити, що Калінінградська ТЕЦ-2 вважається найбільшою у регіоні. Саме ця електростанція забезпечує енергією значну частину області. Електрична потужність об'єкта становить 900 мВт. Перший блок було введено в експлуатацію у жовтні 2005 року.

Нагадаємо, 21 жовтня російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ розбився на території Калінінградської області.

Також нещодавно НАТО отримало неофіційний документ з погрозами Кремля через спроби ізолювати Калінінградську область.