По всему городу отключилось электричество: в российском Калининграде произошел масштабный блэкаут (видео)

В ночь на 31 октября в российском городе Калининграде, расположенном в Центральной Европе, произошёл масштабный блэкаут. По всему городу внезапно отключилось электричество.

Кроме того, массовые перебои с электричеством наблюдались на территории всей Калининградской области. Об этом сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев.

Местные СМИ также сообщают о масштабном отключении электроэнергии в регионе. В частности, отключение электроэнергии произошло в Гурьевске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном, Гвардейске, Багратионовске и других населенных пунктах. Также наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Отключение электроэнергии в Калининграде

Вскоре местные власти прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Калининградской области. Чиновники сообщили, что на Калининградской ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению части оборудования.

Видео дня

Из-за инцидента энергетикам пришлось в срочном порядке распределить нагрузку на другие станции Калининградской генерации. Чиновники заверили, что соответствующие службы уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Стоит отметить, что Калининградская ТЭЦ-2 считается крупнейшей в регионе. Именно эта электростанция обеспечивает энергией значительную часть области. Электрическая мощность объекта составляет 900 мВт. Первый блок был введён в эксплуатацию в октябре 2005 года.

Напомним, 21 октября российский многоцелевой истребитель Су-30СМ разбился на территории Калининградской области.

Кроме того, недавно НАТО получило неофициальный документ с угрозами со стороны Кремля в связи с попытками изолировать Калининградскую область.