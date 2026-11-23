Москва закажет два железнодорожных парома для Калининградской области на судостроительном заводе в Керчи на ВОТ Крыма. Паромы стоимостью 50 млрд рублей планируется построить в период с 2026 по 2030 годы.

Кремль обеспокоился возможностью блокирования Калининградской области, поэтому решил построить два железнодорожных парома для рейсов из Балтийска в Усть-Лугу, сообщили на портале правительства РФ. Паромы закажут на "Судостроительном заводе им. Б.Е. Бутоми" в Керчи. Соответствующее решение было озвучено на заседании 23 ноября — через пять дней после разрушения Крымского моста и блокирования судоходной части Керченского пролива. Российское правительство не уточнило, каким образом огромные суда, перевозящие по 50 железнодорожных вагонов, будут доставлены в Балтийское море.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин зачитал доклад о текущих проблемах и о том, как он планирует их решить. Среди прочего, речь шла о Калининградской области — о проблемах, связанных с её географическим положением, а также о том, что "некоторые страны совершают противоправные действия, нарушающие логистические цепочки и затрудняющие работу местных предприятий". Для решения этих проблем будут построены два железнодорожных парома, которые будут курсировать между портами Балтийск и Усть-Луга.

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Фото: Google Maps

Средства на строительство паромов выделят из Фонда национального благосостояния. Общая стоимость проекта — до 50 млрд руб. На правительственном портале РФ уточнили, что из ФНБ будет выделено 38,1 млрд руб., а остальная сумма — из федерального бюджета. Распоряжение о паромах датировано 6 ноября 2026 года. В документе поясняется, что из-за европейских санкций на транзит и импорт российских товаров ухудшается товарооборот по железной дороге, и поэтому единственным альтернативным путем станут морские перевозки. Выяснилось, что к 2030 году выведут из эксплуатации два парома, которые сегодня курсируют между Балтийском и Усть-Лугой — это суда "Балтийск" и "Амбал". Вместо них с 2026 по 2030 год планируется запустить два парома, которые построят в Керчи.

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Отметим, что решение о строительстве паромов на заводе в Керчи было принято за две недели до удара Украины по Крымскому мосту. На заседании правительства РФ 23 ноября не были учтены обрушение автомобильной секции и проблемы с судоходством.

Ситуация в Калининграде — подробности

На портале "Морские вести России" представлена информация о деталях перевозок на железнодорожных паромах из Ленинградской области РФ в Калининградский анклав. Указано, что между этими регионами курсировали четыре парома, из них "Балтийск" не работал и находился на ремонте: построен в 1984 году. Также поясняется, что нагрузка на эти паромы возросла после 2022 года, когда Литва заблокировала железнодорожные перевозки из-за нападения РФ на Украину. Имеющиеся на 2023 год паромы — "Балтийск" (вмещает 115 вагонов и 75 автомобилей), "Амбал" (аналогично), "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" (по 80 вагонов и 15 автомобилей на каждом).

Отметим, что в октябре 2026 года в Калининградской области РФ раздались сирены, оповещающие о воздушной тревоге. После этого россияне услышали звуки взрывов, а в Калининграде полностью отключилось электричество.

Напоминаем, что 21 ноября в Калининграде прозвучала воздушная тревога, в городе закрыли аэропорт и отключили интернет.