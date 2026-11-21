В Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, включили сирены, а местных жителей призывают срочно укрыться.

Кроме того, по всей Калининградской области слышны взрывы, сообщает "ТАСС"

Вероятно, город подвергается атаке беспилотников.

В российском Калининграде звучит воздушная тревога

По словам местных жителей, в самом Калининграде власти блокируют мобильный интернет. Мобильные операторы разослали абонентам предупреждения о временном ограничении работы мобильного интернета "в целях безопасности".

В Калининграде объявили режим угрозы с беспилотниками Фото: Скриншот

В аэропорту Храброво в Калининграде ввели ограничения — самолеты принимают и отправляют "только по согласованию".

В свою очередь, местные власти сообщили, что система "Беспилотная опасность" сработала в Калининградской области якобы из-за подозрительного объекта, приближавшегося со стороны Литвы.

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"Угрозы для Калининградской области нет, режим "Беспилотная опасность" будет отменен в ближайшее время", — сообщил губернатор.

Напомним, что в ночь на 19 ноября беспилотники достигли Республики Татарстан в России. В сети сообщают о серии взрывов и пожаре в районе города Альметьевска, где под атакой оказался объект нефтеперерабатывающей промышленности РФ, обеспечивающий работу экспортного нефтепровода "Дружба".

Кроме того, этой ночью ракеты в очередной раз обстреляли Крымский мост в оккупированной Керчи: OSINT-каналы сообщили о попадании в железнодорожную часть моста.

А 18 ноября дроны всю ночь напролёт атаковали Краснодарский край в России, после чего на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах вспыхнули пожары.