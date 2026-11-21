У Калінінграді, що межує із Польщею та Литвою, ввімкнули сирени, а місцевих жителів закликають терміново пройти в укриття.

Також сирени лунають по всій Калінінградській області, повідомляє "ТАСС"

Ймовірно, місто знаходиться під атакою безпілотників.

У російському Калінінграді лунає повітряна тривога

За словами місцевих мешканців, у самому Калінінграді влада блокує мобільний інтернет. Мобільні оператори розіслали абонентам попередження про тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету "з метою безпеки".

У Калінінграді оголосили режим безпілотної небезпеки Фото: Скриншот

В аеропорту Храброво в Калінінграді ввели обмеження — літаки приймають і відправляють "лише за погодженням".

Натомість місцева влада повідомила, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала в Калінінградській області нібито через підозрілий об’єкт, що наближався з боку Литви.

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"Загрози для Калінінградської області немає, режим "Безпілотна небезпека" буде скасовано найближчим часом", — повідомив губернатор.

Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада безпілотники дісталися Республіки Татарстан у Росії. У мережі повідомляють про серію вибухів та пожежу у районі міста Альметьєвськ, де під атакою опинився об'єкт нафтопереробної промисловості РФ, що забезпечує роботу експортного нафтопроводу "Дружба".

Також цієї ночі ракети також вчергове атакували Кримський міст в окупованій Керчі: OSINT-канали повідомили про влучання по залізничній частині.

А 18 листопада дрони всю ніч атакували Краснодарський край у Росії, після чого пожежі спалахнули на двох великих нафтопереробних заводах.