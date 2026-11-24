Державна дума РФ схвалила в остаточному, третьому читанні федеральний бюджет на 2027–2029 роки, який передбачає близько 50 трлн рублів на національну оборону. Такий розподіл коштів свідчить про те, що Кремль закладає продовження масштабних військових витрат на наступні роки.

Це приблизно на 10 трлн рублів більше, ніж було закладено в попередньому трирічному бюджеті, зазначає The Moscow Times. А за даними Associated Press, у 2027 році на оборону припадатиме понад третина всіх видатків федерального бюджету РФ. Якщо враховувати також національну безпеку та правоохоронну діяльність, на військові й силові структури планують спрямувати близько 44% державних витрат.

Скільки Кремль уже витратив на війну проти України

За підрахунками Яніса Клюге з німецького Інституту проблем міжнародної безпеки, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія витратила на армію та закупівлю озброєння приблизно 58,3 трлн рублів, або близько 710 млрд доларів.

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З урахуванням запланованих витрат на 2027 рік накопичені військові видатки можуть перевищити 75 трлн рублів, або приблизно 918 млрд доларів за поточним офіційним курсом.

За оцінкою The Moscow Times, ця сума вже перевищуватиме обсяг золотовалютних резервів Центрального банку Росії, які видання оцінює приблизно у 718,8 млрд доларів.

У 2028 році сукупні витрати на армію з початку вторгнення можуть наблизитися до 92 трлн рублів, або 1,1 трлн доларів.

Ці цифри показують масштаб ресурсів, які російська влада спрямовує на військові потреби. Водночас порівнювати накопичені бюджетні витрати із золотовалютними резервами варто обережно: це різні економічні показники, а не пряме зіставлення наявних грошей у держави.

Скільки б РФ витратила на "мирний шлях"

Фокус вирішив підрахувати, скільки б витратила РФ, якби Путін вирішив просто запросити до Росії всіх мешканців Луганщини та Донеччини та запропонував кожному з них двокімнатну квартиру у Підмосков'ї. Треба підкреслити: не одну квартиру на родину, а кожній окремій людині по "двушці" поблизу Москви.

Виявилось, що Путін витратив би ті самі гроші, що за 4 роки в Україні — близька 800 мільйонів доларів, а то й вдвічі менше, якщо не всіх селити поблизу Москви. Обійшлось би без санкцій, міжнародної ізоляції й ненависті українців на наступні століття.

А ще окрім бюджету на армію, який вже витратив Кремль, є втрати економіки, яка недорахувалась щонайменше 500 тисяч солдатів, тобто працездатних чоловіків. Сукупні економічні втрати Росії від загибелі солдатів вже становлять приблизно 430–490 мільярдів доларів. Ця сума складається з двох принципово різних частин: прямих бюджетних виплат родинам загиблих та невиробленого ВВП — майбутньої економічної цінності, яку ці чоловіки працездатного віку не створять до кінця життя.

Податки та державні борги: звідки Кремль братиме гроші

Одного збільшення військових витрат недостатньо: російській владі необхідно знайти джерела фінансування бюджету, який залишається дефіцитним. За даними The Moscow Times, у 2027 році дефіцит федерального бюджету РФ становитиме приблизно 5,4 трлн рублів. У 2028 році він прогнозується на рівні 5,1 трлн, а у 2029-му — близько 5,2 трлн рублів.

Для поповнення казни російський уряд планує посилити податкове навантаження.

Зокрема, передбачено:

запровадження додаткового податку на надприбутки для золотодобувних компаній і виробників кольорових металів;

підвищення ставки податку на доходи фізичних осіб до 22% для окремих категорій пасивних доходів, зокрема доходів від банківських вкладів;

залучення додаткових коштів через державні запозичення.

За розрахунками Мінфіну РФ, нові податкові заходи мають принести бюджету близько 3,7 трлн рублів за три роки.

Водночас державний борг Росії, за бюджетними прогнозами, збільшиться з 19,9% ВВП до 24,4% ВВП до кінця трирічного періоду.

Росія переходить до довгострокового фінансування війни

Затверджені Держдумою параметри бюджету свідчать, що російська влада планує зберігати високий рівень військових витрат щонайменше до 2029 року. На це звертають увагу й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У своїй оцінці вони розглядають збільшення оборонного фінансування як свідчення готовності Кремля продовжувати війну проти України.

Старша наукова співробітниця берлінського Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Александра Прокопенко звертає увагу на дисбаланс між військовими та цивільними витратами.

"На кожен бюджетний рубль, який у 2027 році витратять на соціальну політику, охорону здоров'я та освіту, припадатиме два рублі на армію, поліцію, Росгвардію та спецслужби", — зазначає вона.

За словами економіста Ігоря Ліпсіца, скорочення цивільних витрат демонструє зміну пріоритетів російської держави.

"Тобто всі забули про те, що країна існує для того, щоб люди жили. Тепер країна і люди живуть для того, щоб воювати, і більше жодних цілей немає", — заявив економіст.

Раніше Фокус аналізував, звідки Росія бере гроші на продовження війни проти України та наскільки довго її економіка може витримувати високі військові витрати. У матеріалі розглядалися вплив санкцій, скорочення ліквідних резервів і залежність російського військово-промислового комплексу від державного фінансування.

Також ми розбирали, чи здатна Росія продовжувати бойові дії до 2028 року на тлі падіння доходів від енергетичного експорту, зростання дефіциту бюджету та збільшення витрат на армію. Росія може воювати до 2028 року: скільки ще Кремль знаходить грошей на війну.