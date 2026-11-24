Государственная Дума РФ одобрила в окончательном, третьем чтении федеральный бюджет на 2027–2029 годы, который предусматривает выделение около 50 трлн рублей на национальную оборону. Такое распределение средств свидетельствует о том, что Кремль закладывает продолжение масштабных военных расходов на последующие годы.

Это примерно на 10 трлн рублей больше, чем было заложено в предыдущем трёхлетнем бюджете, отмечает The Moscow Times. А по данным Associated Press, в 2027 году на оборону будет приходиться более трети всех расходов федерального бюджета РФ. Если учитывать также национальную безопасность и правоохранительную деятельность, на военные и силовые структуры планируется направить около 44% государственных расходов.

Сколько Кремль уже потратил на войну против Украины

По подсчетам Яниса Клюге из немецкого Института проблем международной безопасности, с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потратила на армию и закупку вооружения примерно 58,3 трлн рублей, или около 710 млрд долларов.

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С учетом запланированных расходов на 2027 год совокупные военные расходы могут превысить 75 трлн рублей, или примерно 918 млрд долларов по текущему официальному курсу.

По оценке The Moscow Times, эта сумма уже превысит объем золотовалютных резервов Центрального банка России, которые издание оценивает примерно в 718,8 млрд долларов.

В 2028 году совокупные расходы на армию с начала вторжения могут приблизиться к 92 трлн рублей, или 1,1 трлн долларов.

Эти цифры показывают масштаб ресурсов, которые российские власти направляют на военные нужды. В то же время сравнивать совокупные бюджетные расходы с золотовалютными резервами следует с осторожностью: это разные экономические показатели, а не прямое сопоставление имеющихся у государства денежных средств.

Сколько бы РФ потратила на "мирный путь"

Издание Фокус решило подсчитать, сколько бы потратила РФ, если бы Путин решил просто пригласить в Россию всех жителей Луганской и Донецкой областей и предложил каждому из них двухкомнатную квартиру в Подмосковье. Следует подчеркнуть: не одну квартиру на семью, а каждому отдельному человеку по "двушке" недалеко от Москвы.

Оказалось, что Путин потратил бы столько же, сколько за 4 года в Украине — около 800 миллионов долларов, а то и вдвое меньше, если бы не селить всех вблизи Москвы. Обошлось бы без санкций, международной изоляции и вечной ненависти украинцев.

Кроме того, помимо бюджетных средств на армию, которые уже потратил Кремль, имеются потери для экономики, которая недосчиталась как минимум 500 тысяч солдат, то есть трудоспособных мужчин. Совокупные экономические потери России от гибели солдат уже составляют примерно 430–490 миллиардов долларов. Эта сумма состоит из двух принципиально разных частей: прямых бюджетных выплат семьям погибших и нереализованного ВВП — будущей экономической ценности, которую эти мужчины трудоспособного возраста не создадут до конца жизни.

Налоги и государственный долг: откуда Кремль будет брать деньги

Одного увеличения военных расходов недостаточно: российским властям необходимо найти источники финансирования бюджета, который по-прежнему остается дефицитным. По данным The Moscow Times, в 2027 году дефицит федерального бюджета РФ составит примерно 5,4 трлн рублей. В 2028 году он прогнозируется на уровне 5,1 трлн, а в 2029-м — около 5,2 трлн рублей.

Для пополнения казны российское правительство планирует усилить налоговую нагрузку.

В частности, предусмотрено:

введение дополнительного налога на сверхприбыль для золотодобывающих компаний и производителей цветных металлов;

повышение ставки налога на доходы физических лиц до 22% для отдельных категорий пассивных доходов, в частности доходов от банковских вкладов;

привлечение дополнительных средств посредством государственных заимствований.

По расчетам Минфина РФ, новые налоговые меры должны принести бюджету около 3,7 трлн рублей за три года.

В то же время государственный долг России, согласно бюджетным прогнозам, увеличится с 19,9 % ВВП до 24,4 % ВВП к концу трехлетнего периода.

Россия переходит к долгосрочному финансированию войны

Утвержденные Госдумой параметры бюджета свидетельствуют о том, что российские власти планируют сохранять высокий уровень военных расходов как минимум до 2029 года. На это обращают внимание и аналитики американского Института изучения войны (ISW). В своей оценке они рассматривают увеличение оборонного финансирования как свидетельство готовности Кремля продолжать войну против Украины.

Старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко обращает внимание на дисбаланс между военными и гражданскими расходами.

"На каждый бюджетный рубль, который в 2027 году будет потрачен на социальную политику, здравоохранение и образование, будет приходиться два рубля на армию, полицию, Росгвардию и спецслужбы", — отмечает она.

По словам экономиста Игоря Липсица, сокращение гражданских расходов свидетельствует об изменении приоритетов российского государства.

"То есть все забыли о том, что страна существует для того, чтобы люди жили. Теперь страна и люди живут для того, чтобы воевать, и больше никаких целей нет", — заявил экономист.

Ранее Фокус анализировал, откуда Россия берет деньги на продолжение войны против Украины и как долго ее экономика может выдерживать высокие военные расходы. В материале рассматривались влияние санкций, сокращение ликвидных резервов и зависимость российского военно-промышленного комплекса от государственного финансирования.

Кроме того, мы анализировали, способна ли Россия продолжать боевые действия до 2028 года на фоне падения доходов от экспорта энергоресурсов, роста бюджетного дефицита и увеличения расходов на армию. Россия может воевать до 2028 года: сколько ещё Кремль находит денег на войну.