Військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль, оскільки запідозрили, що за ними стежать, пояснили у Вінницькому обласному терцентрі комплектування. Після сварки вони застосували газовий балончик до людей в авто, серед потерпілих — вагітна: фігуранти перебувають під слідством.

25 листопада відбулось чергове засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, на якій розібрали низку інцидентів з ТЦК на Вінниччині. Трансляція засідання ТСК відбувалась на YouTube-каналі нардепа Олексія Гончаренка, який головує в комісії. Пояснення давав начальник Вінницького ОТЦК Ілля Матвійчук, який визнав, що військкоми не мали повноважень спиняти автомобіль та вчиняти насильство щодо цивільних. Троє військовослужбовців ТЦК, два лейтенанти та солдат, відсторонені від служби. При цьому Матвійчук не підтвердив слова Гончаренка, який цікавився, чи були нападники під впливом наркотичних речовин.

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Інцидент з ТЦК — Ілля Матвійчук про ситуацію на Вінниччині

Гончаренко викликав главу ТЦК, щоб розглянути кілька скандальних випадків, про які стало відомо у мережі. Один з інцидентів стався 14 листопада: з'явились кадри, на яких салон машини заливають газом, жінка кричить про вагітність, а поруч помітні чоловіки у військовій формі. Ілля Матвійчук назвав імена фігурантів та виклав версію подій згідно з даними попереднього розслідування.

Інцидент з ТЦК — що сталось на Вінниччині

Матвійчук розповів, що близько 22 год 14 листопада автомобіль з військовими підрізав авто з цивільними, оскільки їм здалось, що було стеження. Він підтвердив, що у військкомів не було даних про людей в салоні — тобто вони не перевіряли військово-облікові документи й не знали, чи все гаразд у водія з військовим обліком і чи є порушення. Також з'ясувалось, що службовці не були при виконанні посадових обов'язків, а вчинили напад у неробочий час. Втім, вони були у формі, бо планували наступного дня, з 5 год, почати патрулювання у Вінниці для проведення заходів оповіщення. Далі військові застосували перцевий балончик: всередині машини була вагітна, але їй не надали допомогу та поїхали з місця подій, сказав Матвійчук.

Посадовець також назвав імена трьох фігурантів, які були на місці інциденту, — це старший лейтенант Ярослав Юрченко (учасник бойових дій), лейтенант Ігор Месько та старший солдат Олег Новіков.

"Чи правда, що один з них був в стані наркотичного сп'яніння? Цей факт мені невідомий. Не знаю, не готов сказати", — пролунало на відео засідання ТСК.

Гончаренко, вислухавши главу ТЦК, повідомив про затримання двох з трьох фігурантів: імена не вказані. Один і далі перебуває у СІЗО, а другий вийшов під заставу 166 тис. грн. Іде розслідування за ч. 4 ст. статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням спецпредметів, карають позбавленням волі від 3 до 7 років).

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Зазначимо, 7 листопада омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про інцидент з ТЦК у Черкаській області. З'ясувалось, що мобілізували чоловіка з епілепсією, потім його відправили додому, але з невідомих причин він помер на узбіччі дороги.

Нагадуємо, 24 листопада Фокус зібрав інформацію про нові штрафи для військовослужбовців ТЦК та зібрав оцінки експертів щодо цієї ситуації.