Военнослужащие ТЦК остановили автомобиль, поскольку заподозрили, что за ними следят, пояснили в Винницком областном центре комплектования. После ссоры они применили газовый баллончик против людей в автомобиле, среди пострадавших — беременная: фигуранты находятся под следствием.

25 ноября состоялось очередное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, на котором рассмотрели ряд инцидентов с участием ТСК в Винницкой области. Трансляция заседания ВСК велась на YouTube-канале народного депутата Алексея Гончаренко, который возглавляет комиссию. Объяснения давал начальник Винницкого ОТЦК Илья Матвийчук, который признал, что военкомы не имели полномочий останавливать автомобиль и применять насилие в отношении гражданских лиц. Трое военнослужащих ТЦК — два лейтенанта и солдат — отстранены от службы. При этом Матвийчук не подтвердил слова Гончаренко, который интересовался, находились ли нападавшие под воздействием наркотических веществ.

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Инцидент с ТЦК — Илья Матвийчук о ситуации в Винницкой области

Гончаренко вызвал главу ТЦК, чтобы рассмотреть несколько скандальных случаев, о которых стало известно в сети. Один из инцидентов произошел 14 ноября: появились кадры, на которых салон машины заливают газом, женщина кричит о беременности, а рядом видны мужчины в военной форме. Илья Матвийчук назвал имена фигурантов и изложил версию событий в соответствии с данными предварительного расследования.

Инцидент с ТЦК — что произошло в Винницкой области

Матвийчук рассказал, что около 22:00 14 ноября автомобиль с военными подрезал машину с гражданскими, поскольку им показалось, что за ними следят. Он подтвердил, что у военкомов не было данных о людях в салоне — то есть они не проверяли военно-учетные документы и не знали, все ли в порядке у водителя с военным учетом и есть ли нарушения. Также выяснилось, что военнослужащие не находились при исполнении служебных обязанностей, а совершили нападение в нерабочее время. Впрочем, они были в форме, так как планировали на следующий день, с 5 часов утра, начать патрулирование в Виннице для проведения мероприятий по оповещению. Далее военные применили перцовый баллончик: в машине находилась беременная женщина, но ей не оказали помощь и уехали с места происшествия, сказал Матвийчук.

Чиновник также назвал имена трёх фигурантов, которые находились на месте инцидента, — это старший лейтенант Ярослав Юрченко (участник боевых действий), лейтенант Игорь Месько и старший солдат Олег Новиков.

"Правда ли, что один из них находился в состоянии наркотического опьянения? Мне об этом ничего не известно. Не знаю, не готов ответить", — прозвучало на видеозаписи заседания ВСК.

Гончаренко, выслушав главу ТЦК, сообщил о задержании двух из трёх фигурантов: имена не указаны. Один по-прежнему находится в СИЗО, а второй вышел под залог в размере 166 тыс. грн. Ведётся расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением спецпредметов, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Отметим, что 7 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об инциденте с ТЦК в Черкасской области. Выяснилось, что мужчину, страдающего эпилепсией, мобилизовали, затем отправили домой, но по неизвестным причинам он скончался на обочине дороги.

Напоминаем, что 24 ноября Фокус собрал информацию о новых штрафах для военнослужащих ТЦК и обобщил мнения экспертов по поводу этой ситуации.