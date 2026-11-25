Публікації про щонайменше 700 тисяч російських солдатів, які загинули у війні проти України, у Кремлі коментувати не стали. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційну статистику втрат має право оприлюднювати лише Міноборони Росії.

Значення даним про щонайменше 700 тисяч російських військових, які загинули у війні проти України, у Кремлі надавати не стали. Відповідну заяву речник президента РФ Дмитро Пєсков зробив під час пресконференції.

Журналісти запитали, чи відомо в Кремлі про публікації ЗМІ з новими цифрами російських втрат.

"Єдине, хто може офіційно оприлюднювати дані про втрати, – це Міністерство оборони Російської Федерації. Я пропоную не брати до уваги жодні інші дані", – відповів Пєсков.

Саме відомство, на яке посилається речник, публічної статистики загиблих не оновлює з вересня 2022 року, тому офіційних актуальних цифр у Росії просто немає.

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Раніше повідомлялося, що з початку 2026 року Росія втратила на полі бою 432 519 військових убитими та пораненими, встановивши абсолютний рекорд за всю війну. Стільки людей мешкає в чотирьох російських регіонах, повідомляли в Генштабі ЗСУ. Досі найвитратнішим для армії РФ був 2024 рік із показником 430 790 загиблих і поранених, а цифра 2026-го не остаточна, адже до кінця року залишається понад п'ять тижнів.

Також понад 100 тисяч військових Росія могла втратити вбитими під час боїв за Покровськ та в його околицях на Донеччині. За оцінками журналістів, це більше, ніж кількість радянських військових, які загинули під час штурму Берліна у 1945 році. Безпосередньо в межах Покровська загинули приблизно 5 тисяч росіян, ідеться в розслідуванні видання "Проєкт", яке цитує The Moscow Times. Автори спиралися на дані з бази Росстату, доступ до якої отримали хакери.

Крім цього, за 10 місяців російське угруповання в Україні скоротилося на 50–100 тисяч осіб. Такий висновок робить системний аналітик Євген Істребін, спираючись на свіжі дані з відкритих джерел. Щомісяця противник втрачає приблизно 30 тисяч людей, а набирає значно менше.