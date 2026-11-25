В Кремле отказались комментировать публикации о том, что в войне против Украины погибли не менее 700 тысяч российских солдат. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что официальную статистику потерь имеет право обнародовать только Минобороны России.

В Кремле отказались предоставить данные о том, что в войне против Украины погибло не менее 700 тысяч российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались, известно ли в Кремле о публикациях СМИ с новыми цифрами российских потерь.

"Единственный орган, который может официально обнародовать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", — ответил Песков.

Само ведомство, на которое ссылается пресс-секретарь, не обновляет публичную статистику погибших с сентября 2022 года, поэтому официальных актуальных цифр в России просто нет.

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Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Россия потеряла на поле боя 432 519 военнослужащих убитыми и ранеными, установив абсолютный рекорд за всю войну. Столько же людей проживает в четырёх российских регионах, сообщали в Генштабе ВСУ. До сих пор самым кровопролитным для армии РФ был 2024 год с показателем 430 790 погибших и раненых, а цифра за 2026 год не является окончательной, ведь до конца года остаётся более пяти недель.

Кроме того, Россия могла потерять более 100 тысяч военнослужащих, погибших в боях за Покровск и в его окрестностях в Донецкой области. По оценкам журналистов, это больше, чем число советских военных, погибших во время штурма Берлина в 1945 году. Непосредственно в пределах Покровска погибли примерно 5 тысяч россиян, говорится в расследовании издания "Проект", которое цитирует The Moscow Times. Авторы опирались на данные из базы Росстата, доступ к которой получили хакеры.

Кроме того, за 10 месяцев численность российской группировки в Украине сократилась на 50–100 тысяч человек. К такому выводу приходит системный аналитик Евгений Истребин, опираясь на свежие данные из открытых источников. Ежемесячно противник теряет примерно 30 тысяч человек, а набирает значительно меньше.