Україна перейшла до інтеграції компонентів нової антибалістичної системи FREYJA, яку розробляють разом із європейськими партнерами. Перші прототипи та їхні випробування планують провести цієї зими.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що паралельно Київ продовжує домагатися прискорення постачання ракет для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала", — сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що робота над власною системою не скасовує потреби в іноземних засобах протиповітряної оборони.

Коли можуть відбутися перші випробування

Заява Зеленського про прототипи цієї зими є черговим уточненням графіка розробки. Раніше президент також говорив про готовність системи FREYJA до випробувань. Водночас у вересні генеральна директорка Fire Point Ірина Терех повідомляла, що перше бойове випробування з перехопленням балістичної цілі планують провести до середини 2027 року.

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За її словами, розробники використовують дані про реальні російські атаки, зокрема із застосуванням ракет "Іскандер" і північнокорейських балістичних ракет. Цю інформацію інтегрують в алгоритми системи.

Тому важливо розрізняти підготовку та тестування перших прототипів і повноцінне бойове випробування з перехопленням балістичної цілі.

Що відомо про розробку FREYJA

FREYJA — спільна українсько-європейська програма зі створення системи для перехоплення балістичних ракет. Її розробляють у межах Антибалістичної коаліції, до якої входять десять країн: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Коаліцію офіційно започаткували 13 липня 2026 року в Парижі. До роботи над проєктом залучили європейські оборонні компанії.

Українська сторона має забезпечити розробку ракети-перехоплювача та пускової установки. Партнери долучаються до створення інших критично важливих елементів — зокрема радарів, сенсорів і технологій управління.

Тобто FREYJA має стати не просто окремою ракетою, а комплексною системою, здатною виявляти балістичну загрозу, супроводжувати ціль і забезпечувати роботу перехоплювача.

Раніше Фокус розповідав, скільки установок FREYJA може знадобитися Україні для захисту від російської балістики.

Також Фокус повідомляв, коли Україна може отримати прототип європейської системи FREYJA та чому вона має стати альтернативою Patriot.