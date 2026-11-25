Украина приступила к интеграции компонентов новой противоракетной системы FREYJA, разрабатываемой совместно с европейскими партнерами. Первые прототипы и их испытания планируется провести этой зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что параллельно Киев продолжает добиваться ускорения поставок ракет для систем "Пэтриот" и других систем противовоздушной обороны.

"Уже начался процесс интеграции компонентов: необходимо эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система действительно заработала", — сказал глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что работа над собственной системой не отменяет необходимости в иностранных средствах противовоздушной обороны.

Когда могут состояться первые испытания

Заявление Зеленского о прототипах этой зимой является очередным уточнением графика разработки. Ранее президент также говорил о готовности системы FREYJA к испытаниям. В то же время в сентябре генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщала, что первое боевое испытание с перехватом баллистической цели планируется провести до середины 2027 года.

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По её словам, разработчики используют данные о реальных российских атаках, в частности с применением ракет "Искандер" и северокорейских баллистических ракет. Эта информация интегрируется в алгоритмы системы.

Поэтому важно проводить различие между подготовкой и испытаниями первых прототипов и полноценными боевыми испытаниями с перехватом баллистической цели.

Что известно о разработке FREYJA

FREYJA — совместная украинско-европейская программа по созданию системы перехвата баллистических ракет. Её разрабатывают в рамках Антибаллистической коалиции, в которую входят десять стран: Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Коалиция была официально создана 13 июля 2026 года в Париже. К работе над проектом были привлечены европейские оборонные компании.

Украинская сторона должна обеспечить разработку ракеты-перехватчика и пусковой установки. Партнеры участвуют в создании других критически важных элементов — в частности, радаров, датчиков и технологий управления.

То есть FREYJA должна стать не просто отдельной ракетой, а комплексной системой, способной обнаруживать баллистическую угрозу, сопровождать цель и обеспечивать работу перехватчика.

Ранее Фокус рассказывал, сколько установок FREYJA может понадобиться Украине для защиты от российской баллистики.

Кроме того, Фокус сообщал, когда Украина может получить прототип европейской системы FREYJA и почему она должна стать альтернативой Patriot.