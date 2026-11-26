Спроби розширити географію війни Кремль приписав Україні, відповідаючи на спільний заклик Дональда Трампа й Марка Рютте утриматися від розширення конфлікту. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков згадав при цьому про Середземне море та Балтику.

Відповідальність за розширення географії війни Кремль переклав на Україну. Так у Москві відреагували на спільне звернення генерального секретаря НАТО Марка Рютте й президента США Дональда Трампа утриматися від розширення конфлікту. Заяву озвучив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

"Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, маються на увазі спроби київського режиму розширити географію цього конфлікту. Ми бачимо терористичну активність київського режиму у Середземному морі на Балтиці. Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, у тому числі, швидше за все, і в альянсі загалом, у Північноатлантичному альянсі. Звичайно ж, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму", – сказав Пєсков.

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Конкретних епізодів речник Кремля не назвав. Найімовірніше, мова про удар по російському військовому кораблю в порту лівійського Бенгазі та про атаку на російське вантажне судно у Фінській затоці, причетність України до якої підтверджував Володимир Зеленський.

Окремо Пєсков запевнив, що у Путіна зберігаються "дуже ділові, прагматичні і дружні відносини" з Трампом.

"Це справді так. Це допомагає їм обговорювати найскладніші проблеми, де є велика кількість розбіжностей, але є й певні моменти, де бачення двох глав держав збігається", – додав він.

Раніше повідомлялося, що публікації про щонайменше 700 тисяч російських солдатів, які загинули у війні проти України, у Кремлі коментувати не стали. Пєсков тоді заявив, що офіційну статистику втрат має право оприлюднювати лише Міноборони Росії.

Також Кремль розкритикував Європу за ідею енергетичного перемир'я та за відсутність "конструктивної позиції". Критика з'явилася після пропозиції припинити удари хоча б по енергетиці й після інформації про відмову США від "фінансових угод" із Путіним.