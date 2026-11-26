Кремль розкритикував Європу за ідею енергетичного перемир'я та за відсутність "конструктивної позиції". Критика з'явилась після пропозиції зупинити удари хоча б по енергетиці й після інформації про відмову США від конструктивних "фінансових угод" з Путіним.

26 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на питання, чи погодиться РФ на енергетичне перемир'я взимку, повідомило росЗМІ "Вести". Зі слів представника російського диктатора Путіна, перемир'я не буде, бо "Росія нікому нічого не винна". Реакція Кремля з'явилась після пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо тимчасової та локальної зупинки вогню. Пєсков через такі "ультиматуми" розкритикував ідею долучення Європи до переговорів.

Пєсков дав коментар російському пропагандисту Павлу Зарубину про "вимоги Європи" і про те, що РФ "зобов'язана" піти на перемир'я. Посадовець відкинув цю пропозицію та наголосив, що Росія повинна дбати лише про свої "національні інтереси".

Відео дня

Інші тези речника Кремля стосувались концепції участі представників Європи у мирних переговорах. З його слів, після озвучених "ультиматумів" європейцям "складно претендувати" на роль посередників та на роль учасників переговорів. Через таку позицію Європи Кремль побоюється, що не побачить від Брюсселя "конструктивної позиції щодо мирного процесу".

Пропагандист також поцікавився, яка ситуація з візитом представників Європи у Москву, на яку європейці начебто "навіть не відгукнулись". У відповідь Пєсков сказав, що вони "відгукнулись, але ясності немає".

Енергетичне перемир'я — Пєсков про пропозицію Європи, 26 листопада Фото: Скриншот

Енергетичне перемир'я — що відомо

Зазначимо, 25 листопада Урсули фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті висловилась щодо енергетичного перемир'я взимку 2026-2027 року. Політикиня запропонувала РФ зупинити удари по українській енергетиці та по кораблях у Чорному морі (задля розблокування вивезення зерна). Ідея пролунала при обговоренні участі Європи у мирних переговорах, у яких посередником виступають США, та на тлі формування 22 пакету санкцій проти РФ, які повинні мотивувати Кремль до завершення війни.

Тим часом про енергетичне перемир'я говорили з вересня 2026 року. Президент України Володимир Зеленський вперше озвучив, що має зробити РФ задля реальної зупинки вогню: повинен бути чіткий перелік об'єктів, по яких не можна бити. Тези Зеленського пролунали після інформації від спецпредставників США про взаємну зупинку ударів по НПЗ. При цьому України є один непрацюючий НПЗ, а росіяни б'ють по ТЕЦ та підстанціях, тоді як у РФ — десятки НПЗ, які могли б отримати захист завдяки США.

У листопаді Зеленський ще раз повторив, що Україна готова до енергетичного перемир'я, а у Кремлі наголосили, що не будуть зупиняти удари, бо це дасть українцям "передишку".

Нагадуємо, 24 листопада стало відомо про тиск США на Україну задля термінового укладання мирної угоди з РФ.