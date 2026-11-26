Кремль раскритиковал Европу за идею энергетического перемирия и за отсутствие "конструктивной позиции". Критика прозвучала после предложения приостановить удары хотя бы по энергетике и после информации об отказе США от конструктивных "финансовых соглашений" с Путиным.

26 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласится ли РФ на энергетическое перемирие зимой, сообщило российское СМИ "Вести". По словам представителя российского диктатора Путина, перемирия не будет, поскольку "Россия никому ничего не должна". Реакция Кремля последовала за предложением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о временном и локальном прекращении огня. Песков из-за таких "ультиматумов" раскритиковал идею вовлечения Европы в переговоры.

Песков дал комментарий российскому пропагандисту Павлу Зарубину о "требованиях Европы" и о том, что РФ "обязана" пойти на перемирие. Чиновник отверг это предложение и подчеркнул, что Россия должна заботиться только о своих "национальных интересах".

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Другие тезисы пресс-секретаря Кремля касались концепции участия представителей Европы в мирных переговорах. По его словам, после озвученных "ультиматумов" европейцам "сложно претендовать" на роль посредников и на роль участников переговоров. Из-за такой позиции Европы Кремль опасается, что не увидит со стороны Брюсселя "конструктивной позиции в отношении мирного процесса".

Пропагандист также поинтересовался, как обстоят дела с визитом представителей Европы в Москву, на который европейцы якобы "даже не отреагировали". В ответ Песков сказал, что они "отреагировали, но ясности нет".

Энергетическое перемирие — Песков о предложении Европы, 26 ноября Фото: Скриншот

Энергетическое перемирие — что известно

Отметим, что 25 ноября Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте высказалась по поводу энергетического перемирия зимой 2026–2027 годов. Политик предложила РФ прекратить удары по украинской энергетике и по кораблям в Черном море (для разблокирования вывоза зерна). Идея прозвучала в ходе обсуждения участия Европы в мирных переговорах, в которых посредником выступают США, а также на фоне формирования 22-го пакета санкций против РФ, которые должны побудить Кремль к завершению войны.

Между тем об энергетическом перемирии говорили с сентября 2026 года. Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил, что должна сделать РФ для реального прекращения огня: должен быть четкий перечень объектов, по которым нельзя наносить удары. Тезисы Зеленского прозвучали после информации от спецпредставителей США о взаимном прекращении ударов по НПЗ. При этом в Украине есть один неработающий НПЗ, а россияне наносят удары по ТЭЦ и подстанциям, тогда как в РФ — десятки НПЗ, которые могли бы получить защиту благодаря США.

В ноябре Зеленский в очередной раз заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, а в Кремле подчеркнули, что не будут прекращать удары, поскольку это даст украинцам "передышку".

Напоминаем, что 24 ноября стало известно о давлении со стороны США на Украину с целью скорейшего заключения мирного соглашения с РФ.