Попытки расширить географию войны Кремль приписал Украине, отвечая на совместный призыв Дональда Трампа и Марка Рютте воздержаться от расширения конфликта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков упомянул при этом о Средиземном море и Балтике.

Ответственность за расширение географии войны Кремль возложил на Украину. Так в Москве отреагировали на совместное обращение генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа с призывом воздержаться от расширения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Что касается расширения конфликта в Украине, то, очевидно, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта. Мы наблюдаем террористическую активность киевского режима в Средиземном море и на Балтике. Это не может не вызывать беспокойства у прибрежных государств, в том числе, скорее всего, и в альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе. Конечно же, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасное действие киевского режима", – сказал Песков.

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Конкретных эпизодов пресс-секретарь Кремля не назвал. Скорее всего, речь идет об ударе по российскому военному кораблю в порту ливийского Бенгази и об атаке на российское грузовое судно в Финском заливе, причастность Украины к которой подтверждал Владимир Зеленский.

Кроме того, Песков заверил, что у Путина сохраняются "очень деловые, прагматичные и дружеские отношения" с Трампом.

"Это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, по которым существует множество разногласий, но есть и определенные моменты, в которых позиции двух глав государств совпадают", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать публикации о том, что в войне против Украины погибли не менее 700 тысяч российских солдат. Песков тогда заявил, что право обнародовать официальную статистику потерь имеет только Минобороны России.

Кроме того, Кремль раскритиковал Европу за идею энергетического перемирия и за отсутствие "конструктивной позиции". Критика прозвучала после предложения прекратить удары хотя бы по энергетике и после информации об отказе США от "финансовых соглашений" с Путиным.