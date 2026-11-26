Тимчасово окупований Крим повністю залишився без електропостачання через аварію на енергетичних об'єктах за межами півострова. Про масштабне відключення повідомили окупаційні енергетичні підприємства "Севастопольенерго" та "Крименерго".

За інформацією агенції "ASTRA", про відключення електроенергії на всьому Кримському півострові також повідомило "Крименерго". Інформацію підтверджують і російські ЗМІ.

"У зв'язку з аварією на енергооб'єктах за межами нашого регіону Севастополь залишився без напруги. До нормалізації ситуації, щоб уникнути пошкоджень, просимо вимкнути електроприлади з мережі. Енергетики вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Про подальші зміни повідомимо додатково", — йдеться в повідомленні підприємства.

За попередньою інформацією, причиною масштабного відключення стала аварія на енергетичних об'єктах за межами півострова. Водночас енергетичні підприємства не уточнили, де саме сталася аварія, які об'єкти постраждали та що спричинило несправність.

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Мешканців Севастополя попросили від'єднати побутові прилади від електромережі до стабілізації напруги. Така рекомендація пов'язана з ризиком пошкодження техніки під час відновлення електропостачання.

Енергетики заявили, що працюють над поверненням електрики. Однак конкретних термінів відновлення постачання не назвали.

Нинішнє знеструмлення відбувається на тлі попередніх проблем з електропостачанням на окупованому півострові. Раніше Фокус писав, що частина окупованого Криму залишилася без світла та води через проблеми з енергопостачанням і водопровідними мережами.

Також Фокус повідомляв про попередній масштабний блекаут на півострові, коли без електрики залишилися окуповані населені пункти. Тоді причини відключення також пов'язували з проблемами на енергетичній інфраструктурі за межами Севастополя.